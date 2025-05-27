إيلاف من القاهرة: أكد رئيس حزب الجيل الديمقراطي في مصر ناجي الشهابي في تصريح صحفي مطول اليوم أن التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة ليست مجرد أحداث عابرة، أو مصادفات منفصلة.

وأكد أنها جزء من مخطط استراتيجي محكم وممنهج يهدف إلى تطويق مصر من جميع الاتجاهات.

وأوضح أن هذا المخطط يستخدم أدوات متعددة تشمل الضغوط السياسية الممنهجة، والحروب الاقتصادية المدروسة، والتهديدات المائية المباشرة، بالإضافة إلى التحرشات العسكرية المباشرة وغير المباشرة.

وأضاف الشهابي أن الهدف الجوهري من هذه المخططات يتمثل في تقويض استقرار الدولة المصرية والنيل من مكانتها الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن مصر تظل في حسابات القوى المعادية "الجائزة الكبرى" التي يسعون للوصول إليها.

وتطرق إلى أن أزمات المنطقة الممتدة من أزمة سد النهضة الإثيوبي وتأثيراتها الخطيرة على الأمن المائي المصري، مروراً بالانهيار الشامل في السودان، ووصولاً إلى الصراعات المستمرة في ليبيا والعدوان الإسرائيلي على غزة، جميعها يشكل حلقات متصلة في سلسلة واحدة تهدف إلى إضعاف مصر.

وحذر رئيس حزب الجيل الديمقراطي من أن المرحلة المقبلة تحمل في طياتها مخاطر جسيمة، حيث كشف عن وجود مؤامرات خفية تهدف إلى زعزعة الأمن على الحدود المصرية، ومحاولات دؤوبة لإشعال الفوضى الداخلية، بالإضافة إلى مخططات مدروسة لاستنزاف موارد الدولة المصرية. وأشاد في هذا الصدد بالدور المحوري للقوات المسلحة المصرية التي تحولت إلى قوة ردع إقليمية ضاربة، معتبراً أن هذا التحول جاء نتيجة سياسة تنويع مصادر التسليح التي انتهجتها القيادة السياسية، والتحديث المستمر للعتاد العسكري، والقرارات الحكيمة التي اتخذتها القيادة السياسية في هذا الشأن.

وطالب الشهابي جميع فئات الشعب المصري بالتحلي بأعلى درجات اليقظة والحذر من الشائعات المغرضة، مؤكداً على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية ودعم الدولة وقيادتها في هذه المرحلة الحرجة.

كما أكد على أهمية التضامن الوطني في مواجهة محاولات بث الفرقة، معتبراً أن الحياد في مثل هذه الظروف يمثل خيانة للوطن ودماء الشهداء. واختتم تصريحاته بتأكيد دعمه الكامل والمطلق للرئيس عبد الفتاح السيسي، معرباً عن ثقته الكاملة في قدرة القيادة السياسية على حماية مقدرات الوطن وصد كل المخاطر التي تهدد أمنه واستقراره.