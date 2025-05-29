روما : أعلن ميلان ثامن الدوري الإيطالي لكرة القدم، الخميس إنهاء عقد مدربه البرتغالي سيرجيو كونسيساو بعد توليه المهمة في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ومن المتوقع أن يكون ماسيميليانو أليغري خليفته وفقا للصحافة الإيطالية.

وقال النادي اللومباردي في بيان مقتضب "ميلان وسيرجيو كونسيساو لن يواصلا مشوارهما معا في الموسم المقبل"، مضيفا "يود النادي أن يشكر سيرجيو وطاقمه على التزامهم واحترافيتهم وتفانيهم الذي أظهروه خلال الأشهر الماضية في قيادة الفريق الأول".

ووفقا للصحافة الإيطالية، من المتوقع أن يخلفه أليغري مدرب يوفنتوس السابق الذي سبق له تدريب ميلان بين 2010 و2014 وحقق معه لقب الدوري في 2011.

ووافق أليغري على عقد لمدة عامين، ومن المتوقع إعلان تعيينه رسميا في الساعات المقبلة، بحسب الصحافة.

وكان كونسيساو (50 عاما) عُيّن في نهاية العام الماضي خلفا لمواطنه باولو فونسيكا الذي أُقيل بعد ستة أشهر فقط من توليه المنصب.

وبدأ كونسيساو الذي درب بورتو البرتغالي بين 2017 و2024 مشواره مع ميلان بتحقيق لقب كأس السوبر الإيطالي، وهو أول تتويج للنادي منذ فوزه بلقب الدوري عام 2022.

لكن البرتغالي فشل في إعادة الفريق إلى المنافسة على اللقب أو حتى ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.