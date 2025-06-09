ميلانو : ودَّع المدافع الدولي الروماني السابق كريستيان كيفو بارما الإيطالي تمهيدا لعودته إلى فريقه السابق إنتر، وهذه المرة كمدرب خلفا لسيموني إينزاغي المنتقل للاشراف على الهلال السعودي مباشرة بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام باريس سان جرمان الفرنسي 0 5.

ومن المتوقع أن يعود كيفو إلى إنتر حيث فاز كلاعب بالدوري الإيطالي ثلاث مرات ودوري أبطال أوروبا عام 2010 حين أحرز الفريق الثلاثية التاريخية بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، بعدما قاد بارما للبقاء في دوري الدرجة الأولى في أول مهمة تدريبية له على مستوى الكبار.

وقال ابن الـ44 عاما على إنستغرام "أشكر النادي والجهاز الفني واللاعبين والجماهير على ثقتهم بي وبمشروعنا"، مضيفا "تجاوزنا معا العقبات وكتبنا صفحة (في تاريخ بارما) ستبقى في قلبي".

وأفادت التقارير بأن كيفو وافق على عقد مع إنتر لمدة عامين بقيمة 2.5 مليون يورو سنويا، على أن يشرف عليه في كأس العالم للأندية المقررة في الولايات المتحدة بين 14 حزيران/يونيو و13 تموز/يوليو بمشاركة 32 فريقا لأول مرة.

وراهن إنتر على لاعبه السابق بعد فشله في التعاقد مع المدرب الإسباني لكومو سيسك فابريغاس.

وحلّ كيفو في بارما مكان فابيو بيكيا في شباط/فبراير، في أول مهمة له منذ مغادرته فريق إنتر للشباب الصيف الماضي.

ويستلم الروماني فريقا مهزوزا تماما بعد تبخر حلمه بالثلاثية وخروجه خالي الوفاض من كافة المسابقات نتيجة تنازله عن لقب الدوري المحلي في اليوم الأخير لصالح نابولي، خسارته نهائي دوري الأبطال بشكل مذل وتاريخي أمام سان جرمان، وانتهاء مشواره في الكأس المحلية عند نصف النهائي على يد جاره ميلان.