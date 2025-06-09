لوس انجليس (الولايات المتحدة) : رد أوكلاهوما سيتي ثاندر بقسوة على إنديانا بايسرز وأدرك التعادل 1 1 في سلسلة نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه)، وذلك بالفوز عليه 123 107 الأحد بقيادة الكندي شاي غلجيوس ألكسندر.

وكان ثاندر في طريقه لحسم المواجهة الأولى من أصل سبع ممكنة في سلسلة النهائي الأول له منذ 2012، حين كان متقدما الخميس بفارق 15 نقطة في الربع الأخير ثم بفارق نقطة قبل أقل من ثانية على النهاية، قبل أن يصدمه تايريز هاليبورتون بسلة قاتلة ويهدي بايسرز الانتصار في ملعب منافسه الذي كان صاحب أفضل سجل في المنطقة الغربية والدوري بأكمله خلال الموسم المنتظم.

لكن ثاندر عرف هذه المرة كيف يتجنب سيناريو المباراة الأولى، فارضا أفضليته منذ البداية وتقدم على ضيفه بفارق 23 نقطة في الربع الثاني، بتسجيله 19 نقطة متتالية مقابل اثنتين فقط لبايسرز الذي حاول العودة وقلص الفارق إلى 13 نقطة مرتين، لكن من دون أن يتمكن من تهديد أصحاب الأرض بشكل فعلي، خلافا لعودته في المباراة الأولى.

وتألق غلجيوس ألكسندر، أفضل لاعب في الدوري لهذا الموسم، بتسجيله 34 نقطة بعدما نجح في 11 من محاولاته الـ21، وأَضاف 5 متابعات و8 تمريرات حاسمة، فيما ساهم أليكس كاوزو بـ20 وجايلن وليامس بـ19 نقطة وتشيت هولمغرن بـ15 مع 6 متابعات بعدما اكتفى بست نقاط في المباراة الأولى.

ومن جهة بايسرز، عانى نجمه هاليبورتون في الأرباع الثلاثة الأولى حيث اكتفى بتسجيل 5 نقاط فقط، لكنه استفاق في الربع الأخير وأنهى اللقاء بـ17 نقطة، مقابل 16 لمايلز تورنر و15 للكاميروني باسكال سياكام.

وعلى غرار المباراة الأولى، لم يصل أي من لاعبي بايسرز للعشرين نقطة في سيناريو لم يحصل مع أي فريق في المباراتين الأوليين من الدور النهائي منذ ميامي هيت عام 2013.