ميونيخ (ألمانيا) : توّجت البرتغال بلقب النسخة الرابعة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم وفازت بلقبها الثاني بعد النسخة الأولى في 2019، بتغلبها على إسبانيا حاملة اللقب 5 3 بركلات الترجيح إثر تعادلهما 2 2 في الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة النهائية الأحد على ملعب أليانتس أرينا في ميونيخ.

وتقدّمت إسبانيا مرتين عبر لاعبي ريال سوسييداد مارتين سوبيميندي (21) وميكل أويارسابال (45)، لكن البرتغال ردت في كل مرة عبر مدافع باريس سان جرمان الفرنسي نونو منديش (26) ونجم النصر السعودي المخضرم كريستيانو رونالدو (61) الذي خرج بداعي الإصابة (88).

واستمر التعادل في الوقت الاضافي فاحتكما إلى ركلات ترجيح سجل فيها لاعبو البرتغال الركلات الخمس، فيما أهدر القائد البديل ألفارو موراتا الركلة الرابعة لإسبانيا بطلة النسخة الأخيرة بركلات الترجيح على حساب كرواتيا.

وأحرزت فرنسا المركز الثالث بعد فوزها على ألمانيا صاحبة الضيافة 2 0 في شتوتغارت في وقت سابق اليوم سجلهما كيليان مبابي والبديل ميكايل أوليسيه.

وهذا اللقب الثالث للبرتغال في المسابقات الرسمية، بعد فوزها بلقب كأس أوروبا 2016 على فرنسا بهدف من دون رد، وكأس دوري الأمم الأوروبية في 2019 إثر التغلب على هولندا صاحبة الضيافة 1 0 أيضا.

وافتتح سوبيميندي التسجيل حين لعب لامين جمال كرة إلى داخل المنطقة، أبعدها مدافع مانشستر سيتي الانكليزي روبن دياش بصعوبة وتهادت أمام لاعب وسط باريس سان جرمان روبن نيفيش وحارس مرمى بورتو ديوغو كوشتا، فحاول الأول إبعادها لكنه هيأها أمام لاعب وسط ريال سوسييداد سوبيميندي الذي أودعها في الشباك بسهولة (21).

إلا أن البرتغال لم تتأخر بالردّ حين استلم الظهير الايسر المتقدم منديش كرة من جناح تشلسي الانكليزي بيدرو نيتو خارج منطقة الجزاء، فتقدّم بها إلى منطقة الـ18 وسددها زاحفة قوية إلى الزاوية اليسرى (26).

ومنح أويارسابال التقدم مجددا لإسبانيا بتسديدة زاحفة داخل المنطقة إثر تمريرة من صانع العاب برشلونة بيدري (45).

وجاء التعادل حين راوغ منديش نجم برشلونة لامين جمال بسهولة على الجهة اليسرى ولعب كرة عرضية ارتطمت بقدم المدافع روبان لونورمان وعلت فوق الجميع ووجدت رونالدو الذي سبق مدافع تشلسي مارك كوكوريا اليها وتابعها بيمناه من مسافة قريبة داخل المرمى (61).

وخرج رونالدو الذي استبعد تكهنات انضمامه لأحد الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية المقررة هذا الشهر في الولايات المتحدة، من الملعب بسبب إصابة ودخل مكانه مهاجم سان جرمان غونسالو راموش بدلا منه (88).