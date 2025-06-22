Mugello (إيطاليا) : أحرز الإسباني مارك ماركيس (دوكاتي) المركز الاول في سباق جائزة إيطاليا الكبرى، المرحلة التاسعة من بطولة العالم للدراجات الكبرى فئة موتو جي بي، الأحد على حلبة موجيلو مبتعدا في صدارة الترتيب.

وأنهى ماركيس، الفائز بسباق السرعة السبت، اللفات الـ23 على حلبة موجيلو المهيبة (5.250 كلم) متقدما على اثنين زميليه في دوكاتي، شقيقه الأصغر أليكس ماركيس الثاني بفارق 1.942 ثانية، والإيطالي فابيو دي جانأنتونيو (دوكاتي في آر46) الثالث بفارق4 2.136 ث.

واكتفى زميل ماركيس في الفريق، الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا، بطل العالم مرتين (2022 و2023) والفائز بالنسخ الثلاث الأخيرة لجائزة إيطاليا الكبرى، بالمركز الرابع بفارق 5.081 ثوان رغم دعم 160 ألف متفرج متحمس طوال عطلة نهاية الأسبوع.

وحقق ماركيس الذي يعود فوزه الوحيد في سباقات موتو جي بي على حلبة موجيلو الى عام 2014، انتصاره الخامس في سباقات الجائزة الكبرى هذا الموسم، والـ67 في مسيرته في الفئة الأولى والـ93 في جميع الفئات.

وخاض السائق الكاتالوني سباقه بشكل رائع، وسمح لبانيايا، القتالي جدا، بتحديد وتيرة السباق في اللفات الافتتاحية، قبل أن ينتقل إلى الصدارة في اللفة التاسعة وحافظ عليها حتى النهاية.

وعزز بطل العالم ست مرات الذي تخلى عن اللون الأحمر التقليدي لدراجات دوكاتي من أجل اللون العنابي الأنيق، تقدمه في بطولة العالم. فبعد تسع من الجولات الاثنين والعشرين، جمع 270 نقطة وأصبح متقدما بفارق 40 نقطة على شقيقه الأصغر، و110 نقاط على بانيايا.

وقال الإسباني الذي انطلق هذا الأسبوع من المركز الأول للمرة المئة في مسيرته: "إنه أمر لا يصدق أن أفوز بهذا السباق (...) لقد أدرنا السباق بشكل جيد، +بيكو+ وأليكس دفعاني إلى أقصى حدودي، كان علي أن أعطي كل شيء لكي أكون في المقدمة".

من جهته، قال أليكس ماركيس الذي يبدو أنه المتسابق الوحيد القادر على إيقاف شقيقه: "كنت أتمنى انتزاع بعض النقاط من مارك، لقد حاولت بكل الطرق، وتقدمت، لكن مارك كان أقوى منا".

وأنهى دراج ياماها الفرنسي فابيو كوارتارارو، بطل العالم عام 2021، السباق في المركز الرابع عشر بعدما انطلق من الرابع بعدما عانى من خلع في الكتف، فيما انسحب مواطنه يوهان زاركو (هوندا) سريعا بعد سقوطه في اللفة الرابعة.

وسيقام سباق الجائزة الكبرى المقبل في نهاية الأسبوع المقبل في آسن بهولندا.

ترتيب الخمسة الأوائل في سباق جائزة إيطاليا الكبرى:

1. مارك ماركيس (إسبانيا/دوكاتي لينوفو) 41:09.214 دقيقة

2. أليكس ماركيس (إسبانيا/غريزيني ريسينغ) بفارق 1.942 ثانية

3. فابيو دي جانأنتونيو (إيطاليا/بيرتامينا إندورو في آر 46) بفارق 2.136 ثانية

4. فرانتشيسكو بانيايا (إيطاليا/دوكاتي لينوفو) بفارق 5.081 ثانية

5. ماركو بيتزيكي (إيطاليا/أبريليا ريسينغ) بفارق 9.329 ثانية

ترتيب الخمسة الأوائل في بطولة العالم:

1. مارك ماركيس (إسبانيا) 270 نقطة

2. أليكس ماركيس (إسبانيا) 230

3. فرانتشيسكو بانيايا (إيطاليا) 160

4. فرانكو موربيديلّي (إيطاليا) 128