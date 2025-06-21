سينسيناتي (الولايات المتحدة) : سجل الانكليزي جوبي بيلينغهام باكورة أهدافه مع بوروسيا دورتموند الالماني وقاده الى فوز مثير على ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي 4 3 ضمن المجموعة السادسة من الدور الأول لكأس العالم للاندية في كرة القدم السبت.

وسجل أهداف دورتموند كل من فيليكس نميشا (16)، الغيني سيرهو غيراسي (34)، بيلينغهام (45) وخوليسو موداو خطأ في مرماه (60) فيما سجل لصنداونز كل من البرازيلي لوكاس ريبيرو (11) وإكرام راينرز (62) وليبو موثيبا (90).

ورفع دورتموند رصيده الى 4 نقاط في المركز الاول بعد تعادله في الجولة الافتتاحية امام فلوميننسي البرازيلي من دون أهداف والذي يلتقي أولسان الكوري الجنوبي في وقت لاحق، فيما تجمد رصيد صنداونز عند 3 نقاط في المركز الثاني موقتا.

وخاض بيلينغهام، وهو شقيق الدولي الإنكليزي ولاعب دورتموند السابق جود، مباراته الاولى كأساسي مع النادي الالماني.

وانتزع النادي الجنوب إفريقي تقدما مفاجئا وسط درجة حرارة عالية، عندما سجل ريبيرو هدفا رائعا من مجهود فردي بعد أن تقدم البرازيلي لمساحات واسعة قبل ان يتفوق على الحارس البولندي غريغور كوبيل (11).

لكن حارس صندوانز رونوين ويليامس أعاد دورتموند الى اللقاء بعد ان مرر الكرة مباشرة نحو نميشا الذي سجلها بسهولة (16).

وتألق الحارسان في الدفاع عن مرماهما، لكن دورتموند استطاع خطف التقدم للمرة الاولى عبر غيراسي بعد ان انتزع النادي الالماني الكرة من أعلى الملعب قبل ان يمرر يوليان براندت كرة عرضية تابعها الدولي الغيني بكرة رأسية (34).

وأضاف بيلينغهام المنضم الى دورتموند في حزيران/يونيو قادما من سندرلاند الانكليزي مقابل 37 مليون دولار أميركي، الهدف الثالث قبل استراحة الشوطين.

مرر ويليامس كرة عرضية الى بيلينغهام الذي سيطر على الكرة بصدره وسددها مباشرة في المرمى (45).

وقع جود مع دورتموند قبل خمسة أعوام قبل ان ينتقل الى ريال مدريد الاسباني في عام 2023.

وانتزع فريق المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش اسبقية صريحة (4 1) عندما سجل موداو خطأ في مرماه بينما كان يسعى لابعاد كرة عرضية (60).

لكن صندوانز قلص النتيجة بعد دقيقنين بعد أن اصاب راينرز العارضة من كرة رأسية قبل ان ينجح في محاولته الثانية (62).