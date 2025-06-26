فيلادلفيا (الولايات المتحدة) : انتهى مشوار الأهلي المصري سريعا في كأس العالم للأندية 2025 التي تستضيفها الولايات المتحدة، لكن مهاجمه الفلسطيني وسام أبو علي الذي فكر في الاعتزال عن سن مبكر، خلّد اسمه بتسجيله أول ثلاثية "هاتريك" بقميص النادي في المسابقة.

بعد تعادل سلبي مع إنتر ميامي الأميركي وخسارة أمام بالميراس البرازيلي 0 2، تعقدت حسابات الأهلي في التأهل إلى ثمن النهائي في مواجهته الأخيرة مع بورتو الإثنين.

خرج مع الفريق البرتغالي من دور المجموعات إثر تعادلهما 4 4، في واحدة من أكثر مباريات المسابقة تشويقا.

سجل أبو علي ثلاثة من أهداف فريقه على ملعب ميتلايف في نيويورك ومنحه التقدم ثلاث مرات، لكن هدفا متأخرا في الدقيقة 89 حرمه الاحتفال بالفوز.

كانت هذه الثلاثية الأولى "هاتريك" يسجلها لاعب بقميص الأهلي في مونديال الأندية، كما المرة الثانية يسجل فيها لاعب من النادي ثلاثة أهداف في نسخة واحدة، بعد الأسطورة محمد أبو تريكة في 2006.

وفي مشاركته الأولى ضمن المسابقة، أصبح المهاجم الفلسطيني البالغ 26 عاما ثاني هدافي الأهلي، مشاركةً مع خمسة لاعبين آخرين، وخلف أبو تريكة نفسه (4).

قال بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة "كنت أفضّل أن نتأهل على أن أسجل هذه الأهداف الثلاثة. بعد سنوات سأشعر بالفخر لكن اليوم بذلنا الجهد لنعبر إلى الدور التالي وكنا قريبين. أنا فخور بفريقي وبالجميع".

لكن هذا الإنجاز سبقه خيبة لم يُخفها أبو علي في المؤتمر الصحافي بعد مواجهة بورتو، إذ كان سجل هدفا عكسيا في الخسارة أمام بالميراس.

ومع ذلك، يبقى ثاني لاعب سجل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة في هذه النسخة حتى الآن، بعد الألماني جمال موسيالا لاعب بايرن ميونيخ أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، وسادس لاعب في تاريخ المسابقة عموما، رفقة الليبي حمدو الهوني (الترجي التونسي)، الويلزي غاريث بايل والبرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد الإسباني) والأوروغوياني لويس سواريس (برشلونة الإسباني).

انهيار في الملعب وجهاز مراقبة دقات القلب

وُلد أبو علي في مدينة ألبورغ الدنماركية وبدأ مسيرته الاحترافية في كرة القدم عام 2018 مع فريق مدينته أو بي الذي تدرج في فئاته العمرية لتسعة أعوام.

برز الفلسطيني الحاصل على الجنسية الدنماركية مع فريق الشباب تحت 19 عاما، وهو ما أدى إلى تصعيده إلى الفريق الأول.

قال المدير الرياضي في النادي آلان غورده بعد تمديد عقد اللاعب لأربعة أعوام في 2018 "إنه لاعب موهوب للغاية وهدّاف بالفطرة. مبدع وقادر على تقديم شيء استثنائي".

أما وسام الذي لم يستمر سوى لعامين مع ناديه، لعب خلالهما مع فيندسيسل بالإعارة لعام واحد، فقال بعد ترفيعه "هناك ساعات عمل كثيرة خلف هذا الإنجاز. أنا سعيد وفخور بأنني تمكنت أخيرا من اجتياز هذا التحدي الصعب".

وأضاف "لقد ضحيت بالكثير من أجل الوصول إلى هذه المرحلة، ولهذا فإنها لحظة عظيمة عندما تتحقق أخيرا".

في 2020، انتقل أبو علي إلى سيلكبورغ، ثم عاد إلى فيندسيسل بعقد نهائي. هناك، انهار ابن الـ22 عاما في أيلول/سبتمبر 2021 على أرض الملعب، خلال مباراة فريقه مع لينغبي في دوري الدرجة الثانية.

تدخل الطاقم الطبي بشكل عاجل وبدأت محاولات إنعاشه بينما شكّل اللاعبون حاجزا حوله قبل نقله إلى المستشفى، حيث استعاد وعيه في سيارة الإسعاف.

أعادت تلك الحادثة إلى الأذهان انهيار النجم الدنماركي كريستيان إريكسن مع منتخب بلاده في كأس أوروبا صيف 2021، عندما أصيب بسكتة قلبية قبل أن يتعافى ويُزوّد بجهاز لتنظيم دقات القلب، وهو ما حصل مع أبو علي أيضا.

بعد أشهر، عاد الشاب الفلسطيني إلى الملاعب، لكنه سرعان ما تعرض لضربة جديدة حين اصطدم بحارس مرمى منافس، ما أدى إلى كسر ستة أضلاع وثقب في الرئة. حينها فقط، بدأت تراوده فكرة الاعتزال.

قال في بودكاست "آر يو سيريوس": "ظننت أنني بحاجة للتوقف، كنت متأثرا جدا. لكنها كانت تجربة علّمتني كيف أقدّر كل لحظة في الحياة، وغيّرتني كشخص".

ترك أبو علي الملاعب الدنماركية متجها إلى السويد حيث انضم إلى آي كيو سيريوس وسجل معه 11 هدفا في 17 مباراة، ومن هناك، وجد طريقه إلى الأهلي عام 2024.

"أشعر بانتماء عميق لفلسطين"

منذ انتقاله إلى الأهلي، لعب أبو علي 60 مباراة سجل فيها 38 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة في مختلف المسابقات، مساهما بالتتويج بلقب الدوري في الموسمين الماضيين، كما دوري أبطال إفريقيا 2024 والكأس السوبر المحلية في العام عينه، بالإضافة إلى فوزه بجائزة هداف الدوري خلال موسم 2023 2024.

مثّل أبو علي منتخب الدنمارك في أربع فئات عمرية، لكنه اختار أن يلعب للمنتخب الفلسطيني الأول عام 2024.

قال في البودكاست "امتلاك جواز سفر فلسطيني هو هدية. أحب الدنمارك التي منحتني ولعائلتي الكثير، لكنني أشعر بانتماء عميق لفلسطين. عائلتي هناك تعني لي الكثير، وأتمنى أن أمنحهم بعض الفرح والنجاح".

بدأ أبو علي مسيرته الدولية في حزيران/يونيو 2024 بمواجهة لبنان، وخاض حتى الآن 12 مباراة سجل فيها أربعة أهداف.