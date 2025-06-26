فيلادلفيا (الولايات المتحدة) : طالب شابي ألونسو مدرب ريال مدريد الإسباني، نجوم فريقه الهجوميين، بمن فيهم البرازيلي فينيسيوس جونيور والفرنسي كيليان مبابي، بضرورة الالتزام بالمهام الدفاعية، وذلك عشية مواجهة سالزبورغ النمسوي في الجولة الثالثة من كأس العالم للأندية بكرة القدم.

وفشل ريال مدريد في الموسم الماضي تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، في تحقيق أي لقب كبير، وأبدى المدرب الإيطالي انزعاجه في بعض الأحيان من عدم التزام خط الهجوم بالجهد الجماعي المطلوب دفاعيا.

وقال ألونسو في مؤتمر صحافي "ما أنا واثق منه هو أننا نحتاج ونرغب في أن يدافع الجميع. يجب أن يشارك اللاعبون الـ11 على أرضية الملعب في المهام الدفاعية".

وأضاف "يجب أن يكونوا قريبين من بعضهم البعض، ويجب أن يعرفوا كيف نريد أن نضغط، وبدون ذلك، ستصبح الأمور معقدة للغاية".

وأردف مدرب باير ليفركوزن الألماني السابق "فيني (فينيسيوس)، (الإنكليزي) جود (بيلينغهام)، (الأوروغوياني) فيدي (فالفيردي)، كيليان، كل من في الخط الأمامي، وعلى الدفاع أن يتقدم أيضا".

وكان أنشيلوتي صرّح الموسم الماضي أنه لا يهتم كثيرا إذا كان مبابي يضغط أو لا، وأن تركيزه يجب أن يكون على تسجيل الأهداف.

سجل مبابي (26 عاما) 43 هدفا في جميع المسابقات خلال موسمه الأول مع ريال مدريد بعد انتقاله من باريس سان جرمان.

ويواجه ريال مدريد سالزبورغ في فيلادلفيا الخميس، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات في المجموعة الثامنة وهو يسعى لحسم الصدارة، لكنه سيخوض اللقاء في غياب مبابي.

ولم يُدرَج النجم الفرنسي ضمن قائمة الفريق للمباراة، نظرا لاستمراره في التعافي من وعكة صحية في المعدة.

وغاب مبابي عن أول مباراتين للفريق، لكنه عاد للتدريبات الأربعاء.

وقال ألونسو "سعدت لرؤيته في الملعب التدريبي، هذا أول يوم يرتدي فيه حذاءه الرياضي من جديد ويجري، حالته جيدة، لكنها ليست كافية للمشاركة غدا بالمستوى الذي نحتاجه".

وأضاف "قال ذلك بنفسه عندما تحدثنا بعد التدريب، يفضّل أن يكون جاهزا لثمن النهائي. هو في مرحلة التعافي ولم يكن في أفضل حالاته لخوض مباراة الغد".

وفي المباراة الثانية لريال مدريد،التي انتهت بالفوز على باتشوكا المكسيكي 3 1، جلس المهاجم البرازيلي رودريغو على دكة البدلاء، وسط تكهنات بإمكانية رحيله عن النادي هذا الصيف.