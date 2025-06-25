سينسيناتي (الولايات المتحدة) : بلغ بوروسيا دورتموند الألماني ثمن نهائي مونديال الأندية في كرة القدم بفوزه على أولسان الكوري الجنوبي 1 0 الأربعاء على ملعب "تي كيو أل ستاديوم" في سينسيناتي في الجولة الثالثة الاخيرة من منافسات المجموعة السادسة.

وسجل السويدي دانيال سفنسون الهدف الوحيد في الدقيقة 36 اثر تمريرة من الانكليزي جوب بيلينغهام، الشقيق الأصغر لجود نجم ريال مدريد الإسباني.

وانفرد دورتموند بصدارة المجموعة مؤقتا برصيد سبع نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام فلوميننسي البرازيلي الذي يلاقي ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي (3 نقاط) على ملعب هارد روك ستاديوم في ميامي، فيخا مني الفريق الكوري الجنوبي بخسارته الثالثة تواليا وودع من دون رصيد.

وكان بوروسيا دورتموند الطرف الأفضل منذ البداية وهدد مرمى الفريق الكوري الجنوبي أكثر من مرة خصوصا عبر مهاجمه الدولي الغيني سيرهو غيراسي الذي أهدر أكثر من فرصة.

وكاد غيراسي يفتتح التسجيل في الدقيقة الثانية من متابعة من مسافة قريبة لتمريرة عرضية لسفنسون لكن الكرة مرت بجوار القائم الايمن.

وجرب غيراسي حظه بتسديدة قوية من خارج المنطقة فوق العارضة (14)، وأخرى للمدافع النروجي جوليان رايرسون بيمناه من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الايسر (16).

وأهدر فيليكس نميشا فرصة سهلة اثر ركلة حرة جانبية انبرى لها رايرسون فتابعها برعونة برأسه من مسافة قريبة بجوار القائم الأيسر (18).

وتلقى غيراسي كرة عند حافة المنطقة فتوغل داخلها منفردا وسددها قوية تصدى لها هيون وو جو على دفعتين (19)، وسدد كريم أديمي كرة من داخل المنقطة بين يدي الحارس جو (22)

وتلقى غيراسي كرة على طبق من ذهب من جوب بيلينغهام داخل المنطقة فسددها زاحفة ضعيفة بين يدي الحارس جو (24).

وتابع الغيني مسلسل إهدار الفرص السهلة عندما تلقى كرة داخل المنطقة فسددها زاحفة تصدى لها الحارس على دفعتين (26).

وكاد بيلينغهام يفعلها بتسديدة "على الطاير" من داخل المنطقة اثر تمريرة عرضية لاديمي مرت فوق العارضة بسنتمترات قليلة (27).

ونجح دورتموند في افتتاح التسجيل عندما استغل بيلينغهام كرة خاطئة داخل المنطقة فهيأها الى سفنسون المتوغل دون مراقبة فسددها زاحفة داخل المرمى (36).

وسدد نميشا كرة قوية زاحفة من داخل المنطقة بجوار القائم الايمن (40)، وأنقذ الحارس جو مرماه من هدف ثان بابعاد بقدمه من خط المرمى تسديدة لباسكال غروس (41)، ثم تابع تألقه بإبعاده كرة رأسية لغيراسي من مسافة قريبة من باب المرمى (45+1).

وكان أولسان البادئ بالتهديد مطلع الشوط الثاني بتسديدة قوية زاحفة من داخل المنطقة لجين هيون لي تصدى لها الحارس السويسري غريغور كوبل (48).

وواصل كوبل تألقه بتصديه لتسديدة قوية للي من مسافة قريبة قبل أن يشتتها الدفاع (60)، وأخرى للبديل سيونغ بيوم كو (65).

ورد البلجيكي جوليان دورانفيل، بديل أديمي، بتوغل داخل المنطقة وتسديدة قوية ابعدها الحارس جو الى ركنية (66)، وأخرى للاعب نفسه من خارج المنطقة بين يدي الحارس جو (70).