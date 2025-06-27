لندن : تبدو المنافسة على لقب فئة السيدات في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، مفتوحة على مصراعيها، مع احتمال فوز لاعبة بأوّل ألقابها، للمرة الثامنة تواليا في نادي عموم إنكلترا.

منذ فوز الأميركية سيرينا وليامس بكأس فينوس روزووتر للمرة السابعة في عام 2016، تبحث البطولة عن نجمة جديدة مهيمنة، وقد تكون مواطنتها كوكو غوف على أهبة الاستعداد لاستلام زمام الأمور.

تعاني حاملة اللقب التشيكية باربورا كرايتشيكوفا من إصابة في الفخذ، بينما تسعى البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة أولى عالميا، إلى كسر عادتها الأخيرة المتمثلة في خسارة المباريات النهائية للبطولات الأربع الكبرى، بعدما سقطت في استراليا المفتوحة وفرنسا المفتوحة هذا العام.

تسلط وكالة فرانس برس الضوء على ثلاث نقاط للنقاش قبل انطلاق البطولة الاثنين المقبل.

. غوف تتطلع إلى المزيد الانجازات التاريخية في ويمبلدون

بعد ست سنوات من كونها أصغر لاعبة في عصر البطولات المفتوحة تتأهل إلى القرعة الرئيسية في ويمبلدون، قد تكون كوكو غوف على أهبة الاستعداد للفوز بالبطولة لأول مرة.

كانت غوف في الخامسة عشرة من عمرها فقط عندما أسرت قلوب الجماهير في لندن، حيث جمعت بين اختبارات المدرسة في المساء ووصولها المذهل إلى ثمن النهائي والذي تضمن فوزا على إحدى لاعباتها المفضلات مواطنتها فينوس وليامس.

الآن، نضجت الأميركية المصنفة الثانية عالميا وأصبحت قوة مؤثرة، وتصل إلى ويمبلدون في قمة عطائها بعد فوزها ببطولة فرنسا المفتوحة، ثانية الغراند سلام مطلع الشهر الحالي.

خاضت غوف ثلاث مباريات نهائية في الغراند سلام، حيث فازت ببطولة أميركا المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز في عام 2023، وانتزعت لقبها على الملاعب الترابية في رولان غاروس هذا العام بعدما خسرت نهائي نسخة 2022.

تعتبر بطولة ويمبلدون، حيث لم تتجاوز الدور الرابع قط، أقل بطولات غوف الكبرى نجاحا، بينما لم يفز أي لاعب أميركي هنا منذ سيرينا وليامس قبل تسع سنوات.

لكن اللاعبة البالغة من العمر 21 عامًا تتمتع بمؤهلات عالية على الملاعب العشبية، وفقا لمواطنتها التشيكية الأصل النجمة السابقة مارتينا نافراتيلوفا، الفائزة باللقب تسع مرات.

قالت نافراتيلوفا: "اللاعبات العظيمات يتألقن دائما على الملاعب العشبية. إنها أفضل رياضية في رياضة السيدات. قد يُؤتي ذلك ثماره هنا، وهي تحلق عاليا بعد فوزها ببطولة فرنسا المفتوحة".

وأضافت "لقد وجدت التوازن المثالي، التوازن بين التركيز والحماس".

. سابالينكا تتطلع إلى استعادة عافيتها

تضع سابالينكا نصب عينيها لقبها الرابع في البطولات الأربع الكبرى، حيث تسعى إلى محو ذكريات خسارتيها المؤلمتين الأخيرتين في عام 2025.

خسرت اللاعبة البيلاروسية البالغة من العمر 27 عاما أمام الأميركية ماديسون كيز في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في كانون الثاني/يناير الماضي، قبل أن تخسر بصعوبة مباراة أخرى من ثلاث مجموعات أمام غوف في نهائي رولان غاروس مطلع الشهر الحالي.

كما خسرت سابالينكا نهائي دورة شتوتغارت أمام اللاتفية يلينا أوستابينكو في نيسان/أبريل، ومباراة لقب دورة إنديان ويلز الأميركية أمام الروسية الصاعدة ميرا أندرييفا في الشهر الذي سبقه.

فازت سابالينكا بلقبي دورتي ميامي الأميركية ومدريد، لكن تعثرها المعتاد على أبواب الألقاب قد يؤثر عليها في ويمبلدون.

ومع ذلك، تثق نافراتيلوفا في قدرة سابالينكا، الفائزة ببطولتي أستراليا المفتوحة وأميركا المفتوحة العام الماضي، على تحمل الضغط في بطولة خسرت فيها مرتين في نصف النهائي (2021 و2023).

وقالت: "بالنظر إلى سجلها، يصعب تصديق أنها ليست المرشحة الأوفر حظا هذا العام. أتساءل إن كانت خسارة نهائي بطولة فرنسا المفتوحة ستحفزها حقا".

. جاهزية كرايتشيكوفا موضع شك

تدخل حاملة اللقب التشيكية باربورا كرايتشيكوفا بطولة ويمبلدون وسط مخاوف من الإصابة بعد انسحابها من دورة إيستبورن الانكليزية الاعدادية بسبب مشكلة في الفخذ.

تترقب اللاعبة التشيكية، المصنفة 17 عالميا، نتائج الفحص قبل أن تقرر ما إذا كانت ستكون جاهزة للمشاركة في بطولة نادي عموم إنكلترا.

حتى لو شاركت، فلا ضمان لوصول كرايتشيكوفا إلى الأدوار الأخيرة. مرت بوقت عصيب منذ فوزها على الإيطالية جازمين باوليني في المباراة النهائية العام الماضي.

غابت كرايتشيكوفا التي لم تلعب سوى ست مباريات في عام 2025، عن الملاعب حتى أيار/مايو بعد تعرضها لإصابة في الظهر وخسرت في الدور الثاني من بطولة فرنسا المفتوحة الأخيرة.

من بين مجموعة من اللاعبات اللواتي يطمحن لخلافتها في البطولة، المصنفة السادسة عالميا ماديسون كيز التي فازت بأول لقب لها في البطولات الأربع الكبرى في أستراليا هذا العام.