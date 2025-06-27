شارلوت (الولايات المتحدة) : عانى لاعب الوسط الأرجنتيني لنادي تشلسي الانكليزي إنتسو فرنانديس لوقت طويل بسبب سعره المرتفع، لكنه الآن، وقبل مواجهة فريقه السابق بنفيكا البرتغالي السبت على ملعب بانك أوف أميريكا في شارلوت ضمن ثمن نهائي مونديال الأندية بكرة القدم، بدأ بالتحليق وأظهر أخيرا لماذا دفع الـ"بلوز" مبلغا كبيرا لضمه الى صفوفه.

صنع اللاعب البالغ 24 عاما هدفين في فوز تشلسي على الترجي التونسي 3 0 في الجولة الثالثة الاخيرة من منافسات المجموعة الرابعة ضمن دور المجموعات، مساهما بشكل كبير في بلوغ فريقه لثمن النهائي وملاقاة العملاق البرتغالي متصدر المجموعة الثالثة على حساب بايرن ميونيخ الألماني.

ومع تراجع مستوى الدولي كول بالمر، أصبح فرنانديس المحرك الإبداعي الأبرز لتشلسي في الأشهر الأخيرة.

ساعد النجم الأرجنتيني الفريق اللندني على التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما احتل المركز الرابع في الدوري، كما التتويج بلقب مسابقة كونفرنس ليغ في أيار/مايو الماضي.

في المباراة النهائية أمام ريال بيتيس، وبعد تقدم الفريق الإسباني في الشوط الاول، قاد فرنانديس انتفاضة تشلسي في الشوط الثاني بتسجيله الهدف الأول في الفوز الكبير 4 1 في بولندا.

سجّل فرنانديس وصنع ما مجموعه 14 هدفا خلال عام 2025، متقدما على أقرب زملائه في فريق المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا، البرتغالي بيدرو نيتو (9 أهداف)، فيما ساهم كل من بالمر والشاب تايريك جورج في 8 أهداف فقط.

إلى جانب تألقه أمام الترجي، سجّل فرنانديس هدفا في افتتاح مشوار تشلسي بالمسابقة أمام لوس أنجليس أف سي الأميركي (2 0) في أتلانتا.

قال لموقع النادي "هدفي أمام لوس أنجليس كان الثامن لي هذا الموسم، وهو رقم جيد، وأنا ممتن لله بذلك. لكن بالنسبة لي، هذه مجرد بداية".

وأضاف "أنا دائما أطمح الى المزيد وأسعى الى التحسن. إذا فعلت ذلك، فسأساعد الفريق، وهذا ما يشغل ذهني دائما. ولهذا أعمل بجد وأحاول أن أتحسن. ومع إنتسو (ماريسكا)، ألعب في موقع متقدم أكثر، وهذا ساعدني في تحسين أرقامي. لكن في الموسم المقبل أريد أن أسجل أهدافا أكثر وأقدم تمريرات حاسمة أكثر".

صفقة قياسية

ومع أن تشكيلة تشلسي شهدت الكثير من التغييرات خلال العامين الماضيين، فإن وصول فرنانديس في شباط/فبراير 2023 مقابل رقم قياسي في بريطانيا بلغ 107 ملايين جنيه استرليني (147 مليون دولار) جعله أحد أكثر اللاعبين خبرة في المجموعة.

قال فرنانديس الذي انضم إلى ستامفورد بريدج بعد أدائه الرائع في كأس العالم 2022 وفوزه بلقبها من منتخب بلاده الأرجنتين "هذه المسؤولية أستمتع بها".

وأضاف "أحاول ألا أدعها تؤثر على أدائي في الملعب. بالنسبة لي، يجب أن أحتفظ بالعقلية ذاتها والتصرف ذاته: أن أعمل بجد، وأقدم أفضل ما لدي، وأتحلى بالشجاعة، وأفعل كل ما بوسعي لمساعدة الفريق".

لاحقا في 2023، تعاقد تشلسي مع الإكوادوري مويسيس كايسيدو بصفقة قد تصل إلى 115 مليون جنيه، وفي صيف 2024، قد تصل صفقة انتقال الألماني فلوريان فيرتس إلى ليفربول إلى 116 مليون جنيه، مما يخفف قليلا من الضغط الواقع على فرنانديس.

ولعب الدولي الأرجنتيني 29 مباراة فقط مع بنفيكا قبل أن يخطفه تشلسي، بعدما انتقل إلى البرتغال قادما من ناديه الأم ريفر بلايت.

وبعد بداية غير مستقرة في لندن، عانى من فتق أثّر على النصف الثاني من موسمه 2023 2024، وتعرض أيضا لانتقادات في تموز/يوليو 2024 بعد مشاركته في أغنية مسيئة للاعبي فرنسا مع زملائه في منتخب الأرجنتين.

ارتبط اسم فرنانديس مؤخرا بالرحيل عن تشلسي، لكن المدرب ماريسكا أكد أن خطة النادي تتمثل في الإبقاء عليه.

قال هذا الأسبوع "لقد قدّم موسما جيدا جدا، ويمكنه أن يكون أفضل في الموسم المقبل بدءا من اليوم الأول. لذلك لا تعليق على الشائعات. تركيزه معنا، وهذا هو الأهم".

صنع فرنانديس الهدف الأول لزميله الجديد ليام ديلاب في الفوز على الترجي في الجولة الثالثة الاخيرة، ووجّهه ببعض النصائح.

قال ديلاب "تحدثت مع إنتسو وقال لي +عندما تصلني الكرة، فقط اركض+. كانت تمريرة رائعة، ولحسن الحظ سكنت الشباك".