ناشفيل (الولايات المتحدة) : بلغ الهلال السعودي الدور ثمن النهائي من كأس العالم للأندية بكرة القدم، بعد فوزه على باتشوكا المكسيكي 2 0 الخميس على ملعب جيوديس بارك في ناشفيل، محتلا المركز الثاني خلف ريال مدريد الإسباني في منافسات المجموعة الثامنة.

وحقق الهلال فوزه الأول مع مدربه الإيطالي سيموني إينزاغي منذ انتقاله إليه في 5 حزيران/يونيو قادما من إنتر ميلان، بعدما كان تعادل في أول مباراتين مع ريال مدريد 1 1 وسالزبورغ سلبا.

واحتل الفريق السعودي المركز الثاني بخمس نقاط، ضاربا موعدا مع مانشستر سيتي الإنكليزي في ثمن النهائي، فيما سيلعب ريال مدريد الفائز على سالزبورغ 3 0 مع يوفنتوس الإيطالي.

وهذا الفوز الرابع للهلال بطل آسيا أربع مرات، في مشاركته الرابعة، مقابل 4 تعادلات و4 خسارات.

وتلقى الهلال التهديد الأول من أليكسي دومينيغيس بتسديدة من خارج المنطقة قريبة من القائم الأيمن للمرمى (5).

وبعد محاولات عدة غير مكتملة، تمكن سالم الدوسري من افتتاح التسجيل للهلال بتسديدة من فوق الحارس إثر تمريرة من ناصر الدوسري (23).

وجرّب البرازيلي ماركوس ليوناردو إضافة الثاني برأسية بعدما ارتقى للكرة المنفّذة من ركلة ركنية، لكنها علت المرمى (36).

في الشوط الثاني حاول الفنزويلي سالومون روندون تسجيل التعادل بتصويبة من على مشارف المنطقة تصدى لها الحارس المغربي ياسين بونو (55).

وكاد ليوناردو يُؤمن فوز فريقه بتسديدة تصصدى لها الحارس سيباستيان خورادو بأطراف أصابعه وأبطأ سرعتها نحو المرمى ليخلصها المدافع البرازيلي إدواردو باوريمان قبل أن تجتاز خط المرمى (82).

وأسفرت هجمات الهلال المرتدة المتتالية هدفا ثانيا عبر ليوناردو بعدما استلم كرة من البرتغالي روبن نيفيش، راوغ من بعدها الحارس وسدد الكرة في مرماه (90+5).

وعلى ملعب لينكولن فايننشال فيلد في فيلادلفيا، حسم ريال مدريد فوزه الثاني بقيادة مدربه الجديد شابي ألونسو، في الشوط الأول.

افتتح البرازيلي فينيسيوس جونيور التسجيل بعدما استلم تمريرة طويلة من الإنكليزي جود بيلينغهام، انطلق بالكرة وراوغ الفرنسي جوان غادو قبل تسديدها في المرمى (40).

وأضاف الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي هدفا ثانيا حين حضّر له فينيسيوس الكرة بكعب قدمه وسددها زاحفة إلى يمين المرمى (45+3).

وأنهى الشاب غونسالو غارسيا الأمور بهدف ثالث بعد هجمة مرتدة وخطأ دفاعي استغله للانفراد والتسجيل (84).