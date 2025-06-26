ايستبورن (المملكة المتحدة) : أصيبت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا المصنفة السابعة عشرة عالميا بنكسة قبل انطلاق بطولة ويمبلدون في كرة المضرب، حيث تستعد للدفاع عن لقبها الذي احرزته العام الماضي، بعدما تعرضت لاصابة في فخذها الأيمن الخميس قبل مباراتها أمام الفرنسية فارفارا غراتشيفا في ربع نهائي دورة إيستبورن الإنكليزية (250 نقطة).

واعلنت كرايتشيكوفا انسحابها قبل ساعات قليلة من مباراتها أمام غراتشيفا المصنفة 111 عالميا للدورة التي تقام على ملاعب عشبية وتعتبر تحضيرا لبطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى.

عانت من هذه الإصابة الأربعاء خلال فوزها في الدور الثاني على البريطانية جودي باريدج. تفاقمت الإصابة خلال الليل، ومع تحديد موعد مباراتها في الدور الأول من بطولة ويمبلدون الثلاثاء، قررت اللاعبة البالغة 29 عاما عدم المخاطرة بتفاقمها.

تنتظر كرايتشيكوفا نتائج الفحوص الطبيّة قبل أن تقرر ما إذا كانت ستكون جاهزة للسعي للفوز بلقبها الثاني تواليا في نادي عموم إنكلترا.

قالت التشيكية في بيان "أشعر بأسف شديد لانسحابي من ربع النهائي في إيستبورن، حيث أعاني من ألم في فخذي الأيمن. لقد استمتعت بوقتي هنا، وسعدت بالعودة إلى الملاعب العشبية".

وأضافت "...أتطلع إلى العودة لرؤية الجماهير الرائعة هنا العام المقبل".

وتابعت عن اصابتها "لم تتحسن الأمور بين عشية وضحاها، بل ازدادت سوءا. أعتقد أن من الأفضل، قبل انطلاق ويمبلدون خلال اليومين المقبلين، الخلود للراحة ورؤية ما سيحدث وحل المشكلة".

مرت كرايتشيكوفا بوقت عصيب منذ فوزها على الإيطالية جازمين باوليني في نهائي ويمبلدون العام الماضي. خسرت في الدور الثاني في النسخة الاخيرة من بطولة رولان غاروس الفرنسية، وقبلها غابت عن بطولة أستراليا المفتوحة في كانون الثاني/يناير بسبب إصابة في الظهر، ما أبعدها عن الملاعب حتى أيار/مايو.

بدأت كريتشيكوفا موسمها على الملاعب العشبية بخسارة مفاجئة أمام السلوفاكية ريبيكا شرامكوفا في الدور الأول في دورة كوينز كلوب في وقت سابق من هذا الشهر.

اضطرت بطلة الغراندسلام مرتين إلى إنقاذ نقطتين لحسم اللقاء ضدها للتغلب على البريطانية هارييت دارت في الدور الأول من إيستبورن. أنقذت المصنفة الثانية ثلاث نقاط أخرى للمباراة ضد باريدجز

وصلت غراتشيفا إلى المربع الذهبي لاحدى الدورات للمرة الاولى منذ أكثر من عامين، وتحديدا منذ أوستن في أيار/مارس 2023 عندما خسرت في النهائي.

وضربت الفرنسية موعدا مع الفائزة من مباراة الاوكرانية دايانا ياستريمسكا (42) والفيليبينية ألكسندرا إيالا (74).

وفريتس يواصل الدفاع عن لقبه

لدى الرجال، واصل الأميركي تايلور فريتس الخامس الدفاع عن لقبه بنجاح بفوزه على الموهبة الصاعدة الشاب البرازيلي جواو فونسيكا (57) وبلغ الدور ربع النهائي.

واحتاج فريتس، المتوّج باللقب ثلاث مرات أعوام 2019 و2022 و2024، إلى ثلاث مجموعات للفوز بنتيجة 6 3 و6 7 (5 7) و7 5 في مباراة من الدور الثاني توقفت الأربعاء بسبب حلول الظلام.

ويتوجب على فريتس أن يخوض في وقت لاحق اليوم مباراته في ربع النهائي أمام مواطنه ماركوس جيرون (46) لمقعد في نصف النهائي الذي كان قد وصل إليه الفرنسي أوغو أومبير (20) بفوزه على البريطاني بيلي هاريس (142) بنتيجة 7 6 (7 4) و6 1.

وبفضل هذا الفوز، قدّم أومبير لنفسه في يوم عيده الـ 27 هدية بلوغ الدور نصف النهائي للمرة الـ 20 في مسيرته في دورات الـ "آيه تي بي"، والثانية له هذا العام على العشب بعدما وصل إلى المربع الذهبي لدورة سيرتونخبوس الهولندية في وقت سابق من هذا الشهر.