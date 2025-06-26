نيقوسيا : تصدّر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في الدوري الاميركي لكرة القدم للعام الثاني تواليا حيث يتقاضى 20.45 مليون دولار، وذلك وفقا لدراسة صادرة عن رابطة لاعبي الدوري.

وعلى غرار السنوات السابقة، يعكس هذا المبلغ فقط جزءا من إيرادات ميسي (38 عاما)، إذ يستفيد بطل مونديال قطر 2022 من مصادر دخل أخرى، مثل عقد الرعاية مع شركة أديداس للمعدات الرياضية واتفاقية تقاسم الإيرادات مع شركة آبل للبث التلفزيوني في الدوري الاميركي.

وحسب موقع سبورتيكو، سيحصل ميسي الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات على قرابة 150 مليون دولار خلال مدة عقده الممتد لعامين ونصف العام الذي وقّعه مع ميامي والدوري الأميركي في صيف 2023.

قاد ميسي نجم برشلونة الإسباني السابق إنتر ميامي إلى ثمن نهائي مسابقة مونديال الأندية المقامة حاليا في الولايات المتحدة حيث سيقابل الأحد فريقه السابق باريس سان جرمان الفرنسي.

وحلّ الإيطالي لورنتسو إنسينيي مهاجم تورونتو إف سي في المركز الثاني براتب قدره 15.44 مليون دولار، تلاه الإسباني سيرجيو بوسكيتس، زميل ميسي في إنتر ميامي (8.5 ملايين دولار).

وأكمل المراكز الخمسة الأولى الباراغوياني ميغل ألميرون مهاجم أتلانتا يونايتد (7.87 ملايين دولار)، والمكسيكي هيرفينغ "تشاكي" لوسانو مهاجم سان دييغو إف سي (7.63 ملايين دولار).

وتشمل أرقام الرواتب الصادرة عن رابطة لاعبي كرة القدم الأميركية حتّى 25 أيار/مايو 2025. عادة ما تُصدر الرابطة بيانين عن الرواتب سنويا.