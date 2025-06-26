ليفربول : أعلن ليفربول بطل الدوري الإنكليزي في كرة القدم، الخميس، تعاقده مع الظهير الأيسر المجري ميلوش كيركيز قادما من بورنموث، في صفقة مقدرة بأربعين مليون جنيه استرليني (نحو 55 مليون دولار).

قال اللاعب البالغ 21 عاما لموقع النادي الذي كشف انه وقع على عقد بعيد الأمد "هذا فخر كبير لي، امتياز أن ألعب مع أحد أكبر الأندية في العالم، الأكبر في إنكلترا".

وخاض كيركيز المباريات الـ38 في تشكيلة المدرب الإسباني أندوني إيراولا التي حلت الموسم الماضي في المركز التاسع في الدوري الإنكليزي، فسجل هدفين ولعب 5 تمريرات حاسمة.

ويأتي الإعلان عن ضم كيركيز، بعد التعاقد مع صانع اللعب الألماني فلوريان فيرتس من باير ليفركوزن في صفقة قد تصل إلى 160 مليون دولار.

تابع اللاعب الدولي "سأذهب الآن إلى قريتي واستمتع لبضعة أيام، ثم أتوق للعودة إلى التمارين وابدأ الاستعداد للموسم".

بدأ كيركيز، الصربي المولد، مسيرته مع فريق غيور المجري، قبل انتقاله إلى ميلان الإيطالي في 2021 حيث أخفق في فرض نفسه.

انضم إلى ألكمار في منتصف موسم 2022، حيث لعب 57 مرة خلال سنة ونصف في هولندا.

وكان المدير الرياضي في ليفربول روبرت هيوز قد جلب كيركيز إلى بورنموث من ألكمار، خلال فترة عمله في ملعب فيتاليتي.