إيلاف من دمشق: فاجأ نادي برشلونة الإسباني جماهيره في العالم العربي بتوقيعه، بشكل غير معلن رسميًا حتى الآن، مع لاعب شاب من أصول سورية يدعى روني بردغجي، قادمًا من نادي كوبنهاغن الدنماركي، في صفقة قدرت قيمتها بـ2 مليون يورو، بحسب ما أفادت به تقارير إسبانية.

وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية، فإن النادي بدأ متابعة اللاعب منذ عام 2022، قبل أن يقرر التعاقد معه هذا الصيف، مستهدفًا ضمه في البداية إلى الفريق الرديف، تمهيدًا لإدماجه لاحقًا في صفوف الفريق الأول، خاصة مع تطوره الملحوظ في مركز الجناح الأيمن.

من هو روني بردغجي؟

روني بردغجي، البالغ من العمر 19 عامًا، ولد في الكويت لعائلة سورية تنحدر من مدينة حلب، قبل أن تهاجر العائلة إلى السويد عندما كان في السادسة من عمره. هناك، بزغت موهبته الكروية، لينضم إلى نادي مالمو العريق في سن مبكرة، ثم ينتقل إلى كوبنهاغن الدنماركي بعمر 14 عامًا.

وخلال مسيرته مع كوبنهاغن، فرض روني نفسه كأحد أبرز المواهب الشابة في الدوري الدنماركي، وسجل عدة أهداف لافتة، كان أبرزها هدفه الشهير في مرمى مانشستر يونايتد ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024، والذي جذب انتباه العديد من الأندية الأوروبية.

موقفه من منتخب سوريا

وعلى الرغم من جذوره السورية، أكد بردغجي في تصريحات سابقة أنه لا يفكر في تمثيل منتخب سوريا، وأن اختياره الوحيد هو منتخب السويد، الذي لعب في صفوفه تحت 21 عامًا في 10 مباريات، ويأمل في الانضمام إلى المنتخب الأول قريبًا.

بداية جديدة في برشلونة

وبينما لم يصدر أي إعلان رسمي من النادي الكتالوني حتى الآن، تشير المصادر المقربة من الصفقة إلى أن التوقيع تم بالفعل، وأن اللاعب سينضم إلى تدريبات برشلونة "ب"، حيث سيخضع لتقييم تقني قبل اتخاذ قرار بشأن تصعيده إلى الفريق الأول بقيادة المدرب هانز فليك.

إذا تأكدت الصفقة، فإن روني بردغجي سيكون أول لاعب من أصول سورية يرتدي قميص برشلونة، في قصة نجاح تلهم العديد من أبناء الجاليات العربية في أوروبا.