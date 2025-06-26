الرياض (السعودية) : أعلن نادي النصر السعودي الخميس تمديد عقد نجمه البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو حتى عام 2027، ليواصل مشواره مع فريق العاصمة بعد انضمامه إلى صفوفه بصفقة كبيرة في نهاية العام 2022.

وكتب النصر في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "القصة تستمر مع قائد النصر التاريخي"، فيما قال اللاعب البالغ 40 عاما في نهاية مقطع فيديو نشره النادي "النصر إلى الأبد".

وكتب رونالدو الذي ينتهي عقده السابق في نهاية حزيران/يونيو الحالي "فصل جديد يبدأ. الشغف عينه، الحلم عينه. فلنصنع التاريخ سويا".

وكانت الشكوك تحوم حول تمديد رونالدو عقده مع النصر، خصوصا بعد أن كتب أفضل لاعب في العالم خمس مرات في أيار/مايو في حساباته على مواقع التواصل "انتهى الفصل"، في رسالة فهم منها انتهاء مشواره مع النصر وتزامنت مع تقارير بشأن تعزيزه صفوف الهلال، غريم النصر في العاصمة الرياض، في مونديال الأندية المقامة راهنا في الولايات المتحدة.

وكانت وكالة فرانس برس علمت في أواخر أيار/مايو ان المسؤولين السعوديون يخوضون مفاوضات "صعبة" مع رونالدو لإبقائه في الدوري المحلي.

وقال مصدر من صندوق الاستثمارات العامة الذي يملك الأندية الأربعة الكبرى في السعودية (الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي) إن "هناك مفاوضات صعبة جارية لإقناع رونالدو بالبقاء واللعب" في الدوري السعودي الموسم المقبل.

وكان رونالدو أول لاعب من الطراز الرفيع ينضم إلى الدوري السعودي في نهاية عام 2022، بصفقة مقدرة بأكثر من 200 مليون يورو (نحو 234 مليون دولار) لمدة سنتين ونصف.

خلال المفاوضات، قال المدير الرياضي للنصر، الإسباني فرناندو هييرو "لديه عقد معنا حتى 30 يونيو (حزيران)، سوف نستمر في العمل مع جميع الاطراف للتوصل الى اتفاق".

تابع "هناك عمل كبير يحصل لان رونالدو هو ظاهرة كي يستمر معنا. ثمة رغبة كبيرة من الجماهير هنا في البلاد من أجل بقائه، اعتقد أن الأمر مهم جدا بالنسبة اليه".

ويأتي الإعلان عن تمديد عقد رونالدو بعد يوم من فسخ النصر عقد مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي، لعدم تحقيق النتائج المرجوة.

وكان النصر عين في أيلول/سبتمبر الماضي بيولي الذي قاد ميلان إلى لقب الدوري الإيطالي في 2022، مديرا فنيا لثلاث سنوات، خلفا للبرتغالي لويس كاسترو المقال من منصبه بسبب انطلاقته المتعثرة للموسم المنصرم.

أخفق في الحلول في المركزين الأول والثاني وبالتالي التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة كما لم يحرز أي لقب في مختلف المسابقات مع "العالمي".