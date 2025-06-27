أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الخميس، استمرار البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوفه.

ونشر النادي عبر حسابه على منصة (إكس) تدوينة قال فيها: "ومازال في القصة ما يروى"، مرفوقة بصورة للاعب البرتغالي.

وينتهي عقد اللاعب، البالغ من العمر 40 عاما، في يونيو حزيران، ومع تمديده سيستمر إلى غاية 2027.

وبعد مباراة النصر الأخيرة في الدوري السعودي، الشهر الماضي، كتب رونالدو على مواقع التواصل الاجتماعي: "هذا الفصل انتهى، والأسطورة مستمرة". وهو ما جعل الكثيرين يعتقدون أنه يشير إلى نهاية مشواره الكروي في الرياض.

وفتح له رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني أنفنتينو، باب المشاركة في كأس العالم للأندية، عندما طرح إمكانية أن ينتقل رونالدو إلى أحد النوادي المتأهلة إلى الدورة المقامة في الولايات المتحدة، لأن نادي النصر أخفق في التأهل.

وقال رونالدو أنه تلقى فعلا عروضا من بعض الأندية المتأهلة إلى كأس العالم للأندية، ولكنه رفضها كلها، موضحا أن بعضها كان جادا، ولكن البعض الآخر لم يظهر الجدية المطلوبة.

وقاد النجم السابق لأندية مانشستر يونايتد، وريال مدريد ويوفنتوس، بلاده إلى الفوز بدوري أمم أوروبا منذ أسبوعين. ويريد مواصلة اللعب في السعودية، وربما الاستثمار فيها أيضا.

ويتصدر رونالدو قائمة مجلة فوربس للرياضيين الأعلى راتبا في العالم، للعام الثالث على التوالي. وقالت المجلة إن النجم البرتغالي تصدر القائمة 5 مرات في مشواره الرياضي. وارتفع دخله بقيمة 15 مليون دولار، ليصل إلى 275 مليون دولار في العام.

ويأتي منافسه التقليدي، النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في المركز الخامس، بمبلغ 135 مليون دولار، ثم نجم المنتخب الفرنسي السابق، كريم بن زيمة، في المركز الثامن، بمبلغ 104 مليون دولار. وهم ثلاثة فقط يمثلون كرة القدم بين 10 الأغلى راتبا في عالم الرياضة.

وانتقل رونالدو إلى نادي النصر السعودي في 2023، بعد فسخ عقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي. ووصل دخله خارج الملاعب إلى 939 مليون دولار، من عقود الإعلانات والرعاية، ومن المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتجاوز عدد متابعيه على مختلف المواقع المليار متابع. من بينهم 650 مليون على إنستغرام، و170 مليون على فيسبوك، وأكثر من 100 مليون على منصة إكس، وله عدد كبير من المتابعين على يوتيوب، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الصينية أيضا.

وسجل ورنالدو 99 هدفا في 11 مباراة لعبها لفريق النصر السعودي، من بينها 35 هدفا في 41 مباراة الموسم الماضي. وحصل بذلك على جائزة الحذاء الذهبي، لأحسن هداف.

وفسخ النادي السعودي الأسبوع الماضي عقده مع المدرب الإيطالي، ستيفانو بيولي، بعد أقل من عام من توليه مهمة تدريب الفريق الأول.

Getty Images كريستيانو رونالدو قاد منتخب بلاده إلى الفوز بدوري أمم أمم أوروبا 2025

وقاد مدرب، أي سي ميلان السابق، النصر إلى المركز الثالث في الدوري السعودي، وأنهى الموسم بحصيلة 13 نقطة وراء البطل الاتحاد.

وكتب رونالدو رسالة موجهة إلى مدربه بيولي، على مواقع التواصل الاجتماعي، يقول فيها: "شكرا على كل شيء".

وبتوقيعه على تمديد عقده مع نادي النصر، يواصل رونالدو كتابة الأسطورة. ويرفع تحديات جديدة على طريق المجد الكروي. فأمامه موسمان من اللعب على مستوى النادي. يتمكن فيهما من الاستمرار في اللعب وتسجيل الأهداف وتحطيم الأرقام القياسية العالمية.

ولعل أهم وأكبر رقم يسعى النجم البرتغالي إلى تحطيمه هو تسجيل ألف هدف في كامل مشواره الكروي. و يحتاج لتحقيق ذلك 62 هدفا. وبناء على وتيرة التسجيل، التي أنهى بها الموسم الماضي، وهي 35 هدفا، فإن الرقم سيكون في متناوله.

وسيكون أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل ألف هدف موثق رسميا. فهناك شكوك في أن يكون الأسطورة البرازيلي، بيليه، سجل ألف هدف فعلا في مشواره الخارق للعادة، ما بين الخمسينات والسبعينات من القرن الماضي.

فالإحصائيات التي تنسب للنجم البرازيلي ألف هدف، تحتسب له أهدافا في مباريات استعراضية، وأخرى لم تكن تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم، أو أنها غير مصورة. أما أهداف رونالدو، كما قال هو في تعليقه على هذا الجدل، كلها مسجلة بالفيديو.

وأمامه فرصة أخيرة للعب مع المنتخب البرتغالي في نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة، وكندا والمكسيك، ليرفع عدد مشاركاته في النهائيات إلى 6 مرات.

ولعب نهائيات كأس العالم، أول مرة، في ألمانيا 2006، ثم في جنوب أفريقيا 2010، والبرازيل 2014، وروسيا 2018، وقطر 2022. وسجل فيها مجموع 7 أهداف في 18 مباراة

ولكن عينه على جائزة واحدة لم يتمكن من الفوز بها لبلاده وهي كأس العالم. وستكون دورة 2026 فرصته الأخيرة لمنح بلاده هذا اللقب، الذي أفلت منه، ولم يفلت من منافسه العنيد، ليونيل مسي، الذي فاز بكأس العالم مع منتخب الأرجنتين، في قطر 2022.

الحلم الجنوني

ولكن الذين يتابعون كريستيانو رونالدو يدركون أنه لا يجري وراء الأرقام التي يحققها المنافسون، وإنما يصنع طريقا خاصا به يتحدى فيه نفسه، وقدراته الشخصية. ويسعى بذلك ليكون أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم بمفرده، دون أن يقارن بغيره.

وأطلق منذ سنوات حلما جنونيا، هو أن يلعب إلى جانب ابنه، كريسنيانو رونادو الصغير، المولود في 2010. وعبر عن هذه الرغبة أكثر من مرة. يتحدث مازحا تارة، وبطريقة جادة أحيانا أخرى. فهو لا يعرف المستحيل. ولا يؤمن بالمعجزات فحسب، بل يعمل على تحقيقها في الواقع.

ويبلغ رونالدو من العمر 40 عاما، ويتطلب الفارق في العمر بينه وبين ابنه أن يستمر رونالدو الكبير في اللعب على مستوى النخبة لفترة أطول، وأن يتطور رونالدو الصغير ويرتقي إلى مستوى النخبة بوتيرة أسرع. وحينها سيلتقيان إما في المنتخب البرتغالي أو في النادي الذي يلعبان له.

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ويعترف رونالدو نفسه بأن المهمة صعبة. ولكنه مشهوربالتحدي وبترويض المستحيل وتطويع المصاعب. وهو رجل يؤمن بالعلم والتكنولوجيا، ويجتهد بكل ما أوتي من قوة الإرادة والمال، لتحقيق أحلامه، وتخليد اسمه في تاريخ كرة القدم.

وتقدر شركة تكنولوجية اللياقة البدنية ووب، التي تساعد الرياضيين العالميين في تطوير قدراتهم البدنية، عمر رونالدو، حسب اللياقة والأداء البدني، بأقل من 29 عاما. وهم العمر الذي يراهن عليه النجم البرتغالي، وهو يسير على طريق تحقيق حلم اللعب مع ابنه.

ويبلغ رونالدو الصغير 15 عاما. وهو يلعب في منتخب البرتغال. ويلعب في نادي النصر السعودي لفئته العمرية. وتابع قبلها التدريب والتأهيل في أكاديميات ريال مدريد ويوفنتوس، ومانشستر يونايتد، وهو يتطور بوتيرة ملفتة للانتباه تحت مراقبة والده.

ولا يستبعد أن يستدعى للمنتخب البرتغالي الأول، بعد عامين، عندما يكون عمره 17 عاما. وبما أن والده كريستيانو الكبير مستمر في اللعب إلى عام 2027، فإن لقاءهما في فريق واحد ليس مستحيلا أبدا، بل هو محتمل جدا.

هل سيحقق كريستيانو رونالدو هذا الحلم الجنوني؟ الأيام وحدها ستجيب على هذا السؤال. ولكن الأكيد هو أن النجم البرتغالي يعمل كل يوم من أجل تحطيم جميع الأرقام وتحقيق كل الأحلام. ومن بين هذه الأرقام أكبر لاعب يفوز بكأس العالم، الذي لا يزال بحوزة حارس المرمى الإيطالي دينو زوف.