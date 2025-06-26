ألقى آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى لإيران، كلمةً عبر الفيديو قبل قليل، في أول رسالة له منذ إعلان الولايات المتحدة وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

تأتي هذه الرسالة قبل ساعات من مؤتمر صحفي مُقرر أن يعقده وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، حيث سيُقدّم تحديثاً حول تأثير الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال خامنئي إن الولايات المتحدة "دخلت حرباً مباشرة لأنها شعرت أنه إن لم تفعل، فسيُدمَّر النظام الصهيوني تماماً".

ويضيف خامنئي أن الولايات المتحدة "لم تحقق أي إنجازات من هذه الحرب"، مضيفاً أن إيران استطاعت الخروج "منتصرة" و"وجّهت صفعة قوية لأمريكا".

في بيانه، قال آية الله خامنئي إن الولايات المتحدة "فشلت في تحقيق أي إنجاز يُذكر" بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدّم روايةً "مبالَغاً فيها بشكل غير معتاد" لما حدث.

وأضاف خامنئي أنه كان من الواضح أنه كان بحاجة إلى القيام بذلك، مضيفاً أن أي شخص يستمع سيدرك أن الولايات المتحدة تُبالغ في الأمر لتشويه الحقيقة.

وقال: "هاجمنا إحدى القواعد الأمريكية الرئيسية في المنطقة، وهنا حاولوا التقليل من شأنها".

يواصل آية الله خامنئي حديثه قائلاً إن الشعب الإيراني أظهر وحدته، مُرسلاً رسالة مفادها أن "شعبنا صوت واحد".

ويقول إن ترامب دعا إيران إلى "الاستسلام"، لكن تصريحاته كانت "أكبر من أن يتحملها رئيس الولايات المتحدة".

ويضيف خامنئي: "بالنسبة لدولة عظيمة وأمة عظيمة كإيران، يُعدّ مجرد ذكر الاستسلام إهانة".

ويضيف أن دونالد ترامب كشف عن غير قصد حقيقةً مفادها أن الأمريكيين يعارضون الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ البداية.

وكتب خامنئي على حسابه عبر منصة إكس، قبل ظهوره في خطاب: "أهنئكم على النصر على النظام الصهيوني الكاذب".

أهنئكم بانتصار إيراننا العزيزة على النظام الأمريكي. لقد دخل النظام الأمريكي في حرب مباشرة لأنه شعر بأن الكيان الصهيوني سيُمحق بالكامل ما لم يتدخل. تدخّل لإنقاذه ولم يحقّق أيّ إنجاز. — الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) June 26, 2025

قال المرشد الأعلى الإيراني إن العمل العسكري الأمريكي لم يكن يوماً يتعلق بالقضايا النووية أو تخصيب اليورانيوم، بل بـ"الاستسلام".

يقول إنه تارة يتعلق بحقوق الإنسان، وتارة بحقوق المرأة، ثم بالقضية النووية، ثم بالصواريخ - مشيراً إلى الضربات الأمريكية.

لكنه يضيف أن جوهر الأمر كان دائماً يتعلق بشيء واحد: "رغبة (الولايات المتحدة وإسرائيل) في استسلام إيران".

Reuters

لم يظهر المرشد الأعلى لإيران منذ أكثر من أسبوع، وكان آخر بيان متلفز له من مكان مجهول في 18 يونيو/حزيران.

في وقت سابق من اليوم، أثارت وسائل الإعلام الإسرائيلية تساؤلاتٍ حادةً حول مكان وجود آية الله علي خامنئي.

وأفاد قسم الرصد في بي بي سي - الذي يتابع التقارير الإعلامية - بأن وسائل الإعلام الإسرائيلية حرصت على تسليط الضوء على احتمالات تغيير النظام داخل إيران، وتأمل أن تُشعل الهجمات الإسرائيلية على إيران احتجاجاتٍ ضد القيادة داخل إيران.

وفي أخبار القناة 14، زعم معلقون أن أيام خامنئي كزعيم باتت معدودة، مضيفين أنه يُعاني من "عذاب نفسي".

تطورات "مثيرة للاهتمام" من البنتاغون

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على موقع "تروث سوشيال"، أن التحديث "الهام" سيُقدّم من البنتاغون الساعة 8:00 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (13:00 بتوقيت غرينتش)، حيث سينضم إلى هيغسيث ممثلون عسكريون.

وأضاف ترامب: "سيكون المؤتمر الصحفي مثيراً للاهتمام".

وفي حديثه خلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) أمس، أكّد هيغسيث أن الضربات الأمريكية قد قلّصت بشكل كبير من قدرات طهران النووية. لكن تقارير سابقة نقلاً عن مصادر استخباراتية أمريكية أشارت إلى أن الضربات لم تُؤخر البرنامج النووي الإيراني سوى بضعة أشهر، ولم تُدمر مكوناته الرئيسية.