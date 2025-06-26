إيلاف من لندن: في أول اعتراف أممي، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن أجهزة الطرد المركزي في موقع فوردو النووي في إيران "لم تعد تعمل" عقب الضربات الأميركية.

وأضاف غروسي أن فريقه يستطيع استنتاج عواقب القصف الذي وقع نهاية الأسبوع، استنادًا إلى صور الأقمار الاصطناعية.

وقال غروسي لإذاعة فرنسا الدولية: "بالنظر إلى قوة هذه القنابل والخصائص التقنية لأجهزة الطرد المركزي، نعلم أنها لم تعد تعمل، وذلك ببساطة بسبب الاهتزاز الذي يسبب أضرارًا مادية جسيمة وكبيرة".

واضاف: أعرف المحطة جيدًا، إنها شبكة أنفاق ذات أنشطة متنوعة. "ما رأيناه في الصور يُطابق تقريبًا قاعة التخصيب، وهي التي قُصفت."

جاء ذلك بعد أن صرّح غروسي بأن عودة المفتشين إلى المنشآت النووية الإيرانية لتقييم أثر الضربات العسكرية الأميركية والإسرائيلية تُعدّ "أولويته القصوى".