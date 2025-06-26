إيلاف من واشنطن: صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب من هجومه على وسائل الإعلام، موجّهاً انتقادات لاذعة إلى مراسلة شبكة "CNN" ناتاشا برتراند، بسبب تقاريرها حول مدى تدمير المنشآت النووية الإيرانية بعد الضربات الأميركية الأخيرة.

وفي منشور غاضب على منصة "تروث سوشيال"، طالب ترامب بطرد برتراند من الشبكة، قائلاً: "لقد نشرت أخباراً زائفة على مدى ثلاثة أيام. يجب طردها فوراً، لقد تعمدت التقليل من شأن الإنجاز العسكري الذي حققه طيارونا الأبطال".

وأضاف: "ما كتبته محاولة لتشويه صورة المهمة التي نفذها الجيش الأميركي بدقة واحترافية".

وتأتي تصريحات ترامب عقب تقارير إعلامية شككت في حجم الضرر الذي لحق بالبرنامج النووي الإيراني. ووفقاً لما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن مسؤولين إسرائيليين يعتقدون أن إيران لا تزال تمتلك منشآت سرية صغيرة لتخصيب اليورانيوم، ما يثير تساؤلات حول مدى فعالية الضربات الجوية في تدمير البنية التحتية النووية بشكل كامل.

وكانت إسرائيل قد شنت في 13 يونيو الجاري حملة جوية موسعة استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية داخل إيران، أسفرت عن مقتل عدد من كبار القادة العسكريين والعلماء النوويين.

وبعد 12 يوماً من القصف المتبادل، أعلن ترامب مساء الإثنين عن التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار بين الجانبين، معتبراً أن العملية العسكرية الأميركية لعبت دوراً حاسماً في إنهاء النزاع.