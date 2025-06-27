لوس انجليس (الولايات المتحدة) : سيلعب المهاجم الفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو مباراة أخيرة بقميص لوس أنجليس أف سي الأميركي، بعد توصله إلى اتفاق مع النادي لإنهاء العلاقة مع الطرفين، وفقا لما أعلن النادي الجمعة.

وسيخوض المهاجم الدولي السابق البالغ 38 عاما والذي انضم إلى لوس أنجليس أف سي في أيار/مايو 2024 قادما من ميلان الإيطالي، مباراته الأخيرة مع الفريق الأحد أمام فانكوفر ضمن بطولة الدوري.

وقال جون ثورينغتون الرئيس المشارك والمدير العام للنادي "كان أوليفييه مثالا للاحتراف خلال فترة وجوده معنا. لقد جلب التواضع وعقلية الفوز التي ساعدت في رفع مستوى الجميع من حوله".

وبحسب عدة تقارير إعلامية فرنسية، يرتبط جيرو بشدة بالانتقال إلى ليل في الدوري الفرنسي.

وساهم جيرو في وصول لوس أنجليس أف سي إلى نهائي كأس الدوريات لعام 2024، حيث سجّل هدفه الأول مع الفريق، كما أحرز هدفا في نهائي كأس الولايات المتحدة 2024، ليساعد النادي على تحقيق اللقب لأول مرة في تاريخه.

وقال جيرو "أود أن أشكر جميع الجماهير وزملائي والطاقم في لوس أنجليس أف سي على جعل هذه المحطة ممتعة في مسيرتي. أنا سعيد لأنني ساهمت في نجاح الفريق".

وسجل المهاجم الفرنسي ما يقارب 300 هدف في أكثر من 700 مباراة على مستوى الأندية، وحقق ألقابا كبرى مع مونبلييه، أرسنال وتشيلسي في إنكلترا وميلان.

ويُعدّ جيرو الهدّاف التاريخي لمنتخب فرنسا برصيد 57 هدفا، وتُوّج مع "الزرق" بكأس العالم 2018.