لندن : أعلن نادي ليستر سيتي الجمعة رحيل مدربه الهولندي رود فان نيستلروي بعد قرابة عشرة أسابيع من هبوطه من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم الى المستوى الثاني (تشامبيونشيب).

وقال ليستر في بيان أنه "اتفق" مع المدرب الهولندي على إنهاء عقده فورا.

استلم فان نيستلروي، البالغ من العمر 48 عامًا، مهامه مدربا لليستر سيتي في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر بعد فترة قصيرة قضاها مدربا مؤقتا لمانشستر يونايتد بعدما عمل مساعدا لمواطنه المقال من منصبه إريك تن هاغ.

لكن نيستلروي لم ينجح في إيقاف تراجع ليستر سيتي الذي عاد الى المستوى الثاني بعد موسم واحد فقط من عودته إلى دوري الأضواء.

وأضاف ليستر سيتي "لقد أشرف رود على فترة صعبة للنادي".

وأضاف "منذ تعيينه في (تشرين الثاني) نوفمبر 2024، تولى رود منصبه باحترافية ونزاهة والتزام واضح بأهدافنا، بما في ذلك من خلال دمج العديد من اللاعبين الواعدين من أكاديمية النادي في بيئة الفريق الأول".

وتابع "يترك رود منصبه مع احترام وتقدير الجميع في النادي على تفانيه وعمله الدؤوب، مع أطيب تمنياتنا له بالتوفيق في المستقبل".

ودعا فان نيستلروي، المدرب السابق لنادي أيندهوفن، إلى إجراء محادثات مع إدارة النادي بعد تأكيد هبوطه، لكنه اضطر للانتظار لأسابيع عدة.

وقال في بيان النادي "أود أن أشكر شخصيًا لاعبي ليستر سيتي ومدربيه وأكاديميته وجميع اعضاء الجهاز الفني الذين عملت معهم على احترافيتهم وتفانيهم خلال فترة وجودي في النادي".

وحقق مهاجم مانشستر يونايتد وريال مدريد الاسباني السابق أربع نقاط في أول مباراتين له بعد أن حل بديلا لستيف كوبر، لكن سلسلة من 15 هزيمة من أصل 16 مباراة تالية حسمت مصير الفريق بالهبوط.

خلال تلك السلسلة، خسر الفريق تسع مباريات متتالية على أرضه دون تسجيل أي هدف. رقم قياسي جديد في الدوري الممتاز.

وهبط ليستر سيتي إلى دوري المستوى الثاني مع إيبسويتش تاون وساوثمبتون، وكلاهما صعد إلى الدوري الممتاز مع ليستر في موسم 2023/2024.

وأذهل النادي عالم كرة القدم بفوزه بلقب الدوري الممتاز رغم كل الصعاب التي بدت مستحيلة تحت قيادة مدربه السابق الإيطالي كلاوديو رانييري في عام 2016.

هبط من الدوري الممتاز في عام 2023 بعد تسع سنوات من البقاء قبل عودته القصيرة في الموسم الماضي.

ويبدأ ليستر سيتي موسمه في المستوى الثاني بزيارة شيفيلد ونسداي في العاشر من آب/أغسطس المقبل.