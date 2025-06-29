لندن : ذكرت تقارير إعلامية أن تشلسي رابع الدوري الانكليزي لكرة القدم في طريقه الى التعاقد مع المهاجم الدولي البرازيلي لمواطنه برايتون بحلول موعد مواجهته مع بالميراس البرازيلي في ربع نهائي مونديال الأندية السبت في الولايات المتحدة، بعد توصل الناديين لاتفاق بشأن الصفقة.

وأفاد موقع "ذي أثلتيك" أن اللاعب الدولي البرازيلي في طريقه إلى الولايات المتحدة لإجراء الفحص الطبي قبل الانضمام إلى تشلسي، بعد التوصل إلى اتفاق بشأن انتقال بقيمة تتجاوز 50 مليون جنيه استرليني (69 مليون دولار).

وسجل بيدرو الذي انضم إلى برايتون مقابل 30 مليون جنيه استرليني، وهو رقم قياسي لصفقات النادي آنذاك، قادماً من واتفورد قبل عامين، 30 هدفاً في 70 مباراة مع برايتون.

ومع ذلك، غاب اللاعب البالغ من العمر 23 عاما عن آخر مباراتين لبرايتون في الموسم بعد استبعاده بسبب مشادة كلامية في ملعب التدريب مع زميله قطب الدفاع الهولندي يان بول فان هيكه.

ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأندية المشاركة في الأدوار الإقصائية من مونديال الأندية مهلة حتى الثالث من تموز/يوليو لتسجيل لاعبين جدد للمشاركة في المسابقة.

وقد يكون الجناح الانكليزي لبوروسيا دورتموند الالماني جيمي غيتنز لاعبا في تشلسي بحلول ذلك الوقت، بعد التوصل إلى اتفاق السبت بشأن صفقة تصل قيمتها إلى 65 مليون يورو (55 مليون جنيه استرليني، 76 مليون دولار).

وتعاقد تشلسي مع مهاجم إيبسويتش تاون ليام ديلاب، ولاعب الوسط البرتغالي داريو إيسوغو، والمدافع الفرنسي مامادو سار هذا الصيف.