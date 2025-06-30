ريو دي جانيرو (البرازيل) : أقال بوتافوغو البرازيلي بطل مسابقة كوبا ليبرتادوريس، مدربه البرتغالي ريناتو بايفا بعد خروج الفريق من ثمن نهائي كأس العالم للأندية بكرة القدم، وفقا لما أعلن الأحد.

وقال النادي عبر حسابه على "أكس": "يُعلن نادي بوتافوغو أن ريناتو بايفا لم يعد مدرب الفريق الأول"، موضحا أن القرار أُبلغ للمدرب مساء الأحد.

وأضاف النادي المملوك لرجل الأعمال الأميركي جون تكستور "يشكر النادي بايفا ومساعديه على الخدمات التي قدموها خلال الأشهر الماضية، وخصوصا الانتصار التاريخي على باريس سان جرمان (الفرنسي) في مونديال الأندية".

وكان بايفا تولى تدريب الفريق في شباط/فبراير الماضي، عقب رحيل مواطنه أرتور جورجي، مهندس التتويج بلقبي كوبا ليبرتادوريس والدوري البرازيلي في عام 2024.

وفاجأ بوتافوغو الجميع في دور المجموعات من مونديال الأندية بإقصاء أتلتيكو مدريد الإسباني وتأهله إلى دور الـ16 رفقة سان جرمان بتغلّبه عليه بهدف دون رد في واحدة من أبرز مواجهات المسابقة.

وودّع بوتافوغو بعد خسارته أمام مواطنه بالميراس 0 1 في ثمن النهائي بعد التمديد.