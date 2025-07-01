لوس انجليس (الولايات المتحدة) : مدد نجم أوكلاهوما سيتي ثاندر المتوج بلقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين هذا الموسم، صانع الألعاب الدولي الكندي شاي غلجيوس ألكسندر عقده مقابل 285 مليون دولار أميركي (حوالي 240 مليون يورو) لمدة أربع سنوات، حسب ما ذكرت وسائل إعلام أميركية الثلاثاء.

وأوضحت التقارير أن غلجيوس ألكسندر سيحصل على 71.25 مليون دولار سنويا (أقل بقليل من 60 مليون يورو) خلال موسم واحد، وهو أعلى راتب سنوي في تاريخ الدوري حسب ما أوردته شبكة "إي إس بي إن"، متحاوزا راتب 64.3 مليون دولار لجويل إمبيد (فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز) و62.8 مليون دولار لجايسون تايتوم (بوسطن سيلتيكس).

وحصل غلجيوس ألكسندر على لقب أفضل لاعب في الموسم العادي والأدوار النهائية، وأصبح اللاعب الرابع فقط في التاريخ الذي يفوز بالجائزتين في موسم واحد بالإضافة إلى لقب هداف الدوري الى جانب كريم عبد الجبار ومايكل جوردان وشاكيل أونيل.

ويلعب الكندي البالغ من العمر 26 عاما مع أوكلاهوما سيتي ثاندر منذ عام 2020، وانضم إليه من لوس أنجليس كليبرز، الفريق الذي اختاره في الدرافت قبل عامين، وسيظل مع الفريق بموجب عقده الجديد حتى موسم 2030 2031.

وكان غلجيوس ألكسندر صانع تتويج ثاندر بأول لقب في الدوري في 22 حزيران/يونيو على حساب إنديانا بايسرز بحسم سلسلة الدور النهائي (4 3).

كما أنهى الموسم العادي كأفضل هداف بمعدل 32.7 نقطة في المباراة الواحدة، بالإضافة إلى 6.4 تمريرات حاسمة.

وسيطر ثاندر بقيادته على الموسم العادي، حيث أنهى الموسم في المركز الأول برصيد 68 فوزا و14 خسارة.

وجاءت أنباء تمديد عقد غلجيوس ألكسندر في الوقت الذي وصلت فيه نافذة اللاعبين الأحرار في الدوري إلى ذروتها بعد فتحها الاثنين.

وتخلى ميلووكي باكس في تحركات مبكرة مهمة أخرى تم الإعلان عنها الثلاثاء، عن لاعب ارتكازه النجم داميان ليلارد بعد موسمين.

وتعرض ليلارد لإصابة في وتر أخيل في الجولة الادوار الإقصائية ويواجه فترة تعافي طويلة من المتوقع أن تبعده عن الملاعب في معظم الموسم المقبل إن لم يكن كله.

وتحرك ميلووكي باكس لتعزيز تشكيلته الأساسية من خلال الاستحواذ على لاعب وسط إنديانا مايلز تيرنر والذي كان جزءا أساسيا من مسيرة بايسرز إلى الدور النهائي الشهر الماضي.

وذكرت شبكة "إي إس بي إن" أن تيرنر وافق على صفقة بقيمة 107 ملايين دولار لمدة أربع سنوات مع النادي والتي ستجعله يشكل شراكة هائلة إلى جانب العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو.

ونجح دنفر ناغتس في التعاقد مع لاعب الارتكاز الليتواني يوناس فالانشيوناس من ساكرامنتو كينغز في صفقة تبادلية مع الكرواتي داريو ساريتش.

وذكرت التقارير الاعلامية ان الجناح الفرنسي نيكولا باتوم سيمدد عقده مع لوس أنجليس كليبرز لمدة عامين آخرين.

وأوضحت "إي إس بي إن" أن اللاعب المخضرم البالغ من العمر 36 عامًا يستعد للتوقيع على عقد جديد لمدة عام بالإضافة إلى خيار التمديد لعام آخر يفعله الفريق مقابل 11.5 مليون دولار (9.7 ملايين يورو).

وسيحتفل القائد السابق للمنتخب الفرنسي بموسمه الثامن عشر في الدوري حيث لعب منذ وصوله إلى بورتلاند في عام 2008، قبل أن ينتقل إلى شارلوت، وكليبرز، وفيلادلفيا، ثم مرة أخرى إلى كليبرز.

ووقع الفرنسي الاخر غيرشون يابوسيلي، الحر بعد موسم ناجح مع فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز، مع نيويورك نيكس حسب "إي إس بي إن".