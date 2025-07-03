روما : اختار المهاجم الدولي الكندي جوناثان ديفيد الدفاع عن ألوان يوفنتوس رابع الدوري الإيطالي لكرة القدم في صفقة انتقال حر بعد خمسة مواسم قضاها مع ليل الفرنسي، حسب ما ذكرت الصحافة الإيطالية الخميس.

وأوضحت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" وقناة "سكاي سبورت" أن ديفيد (25 عاما) سيوقع عقدا لمدة أربع سنوات مع النادي الأكثر تتويجا في الدوري الإيطالي.

ويجب على المهاجم الذي أبدت أندية إنكليزية رغبتها في التعاقد معه، أن يخضع للفحص الطبي الروتيني الجمعة قبل التوقيع على عقده.

وسجل ديفيد 109 أهداف مع ليل في 232 مباراة في جميع المسابقات، وترك بصمته على الساحة الأوروبية هذا الموسم، حيث سجل أهدافا حاسمة في دوري أبطال أوروبا ضد قطبي العاصمة الاسبانية ريال مدريد (1 0) وأتلتيكو مدريد (2 1).

وبات ديفيد الذي لعب مع لاغانتواز البلجيكي (2018 2020)، أول تعاقدات فريق "السيدة العجوز" منذ تولي الفرنسي داميان كومولي منصب المدير العام الشهر الماضي.

ولن تتوقف التعاقدات الضيفية ليوفنتوس الذي خرج من ثمن نهائي مونديال الأندية على يد ريال مدريد (1 0) الثلاثاء، عند هذا الحد كونه يستهدف التعاقد مع المهاجم الدولي النيجيري فيكتور أوسيمهن المرتبط بعقد مع نابولي الذي أعاره الموسم الماضي إلى نادي غلطة سراي التركي.

ويتعين على يوفنتوس أيضا أن يقرر مصير مهاجمه الدولي الفرنسي راندال كولو مواني الذي انضم الى صفوفه على سبيل الإعارة في كانون الثاني/يناير الماضي من باريس سان جرمان.