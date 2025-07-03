ميامي : قاد دييغو لونا منتخب الولايات المتحدة إلى الفوز على غواتيمالا 2 1 الأربعاء في سانت لويس والتأهل إلى نهائي الكأس الذهبية لاتحاد الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي).

وسيلتقي المنتخب الأميركي في النهائي الأحد في هيوستن مع الفائز من نصف النهائي الآخر بين المكسيك وهندوراس في وقت لاحق.

افتتح لونا، الموهبة الواعدة في نادي ريال سولت ليك، التسجيل في الدقيقة الرابعة بعدما ارتدت تسديدة لوكا دي لا توري من الحارس، ليتابعها اللاعب البالغ 21 عاما في الشباك.

وعاد الجناح الشاب الذي تدرّج في صفوف أندية الدرجات الدنيا في تكساس، ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 15 بطريقة فردية رائعة.

استلم لونا الكرة في منتصف الملعب وتقدّم بها متجاوزا مدافعا قبل أن يطلق تسديدة قوية من مسافة بعيدة سكنت الشباك.

وسنحت لمهاجم غواتيمالا روبيو روبين فرصتان لتقليص الفارق، الأولى تصدى لها الحارس مات فريسي، والثانية أُلغي هدفها بداعي التسلل، وسط غضب جماهير بلاده التي حضرت بأعداد كبيرة وأصوات مدوّية.

وكاد سيباستيان برهالتر يضيف الهدف الثالث للولايات المتحدة قبل نهاية الشوط الأول عبر ركلة حرة اصطدمت بالحائط الدفاعي، لكن الحارس كيندرسون نافارو أنقذها ببراعة.

وقبل عشر دقائق من نهاية المباراة، سجل البديل أولغير إسكوبار هدف تقليص الفارق بعدما وصلته الكرة من أرخيميديس أوردونيس.