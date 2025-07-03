مدريد : توفي المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا، نجم نادي ليفربول بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم، وشقيقه ليل الأربعاء الخميس بحادث سير في شمال غرب إسبانيا، بعد نحو عشرة أيام من زواجه، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس من الشرطة المحلية.

ووقع الحادث الساعة الثانية عشرة ونصف بعد منتصف الليل على طريق سريع في بلدة سيرناديا الواقعة في مقاطعة سامورا على مقربة من الحدود الإسبانية البرتغالية.

وانحرفت السيارة "عن المسار" قبل أن تندلع فيها النيران، بحسب ما أوضحت وكالة الحرس المدني (غارديا سيفيل)، موضحة أن الراكبين، ديوغو وشقيقه الأصغر أندريه، وهو أيضا لاعب كرة قدم محترف مع نادي بينافييل في دوري الدرجة الثانية في البرتغال، كانا قد لقيا حتفهما عند وصول خدمات الطوارئ.

وأظهرت وسائل إعلام محلية مقاطع فيديو تظهر حطام سيارة قالت انها من نوع لامبورغيني يملكها جوتا.

وكتب ليفربول في حساباته الرسمية "ليفربول مُحطَّم بسبب الرحيل المأساوي لديوغو جوتا... أُبلغ النادي أن ابن الثامنة والعشرين توفي بحادث سير في إسبانيا مع شقيقه أندريه".

وتابع "لن يدلي ليفربول بأي تعليق إضافي في الوقت الحالي، ويطلب احترام خصوصية عائلة ديوغو وأندريه وأصدقائهما وزملائهما وموظفي النادي، وهم يحاولون تخطي هذه الخسارة التي لا يمكن تصوّرها".

ووفقا للتحقيقات الأولية، يُحتمل أن يكون الحادث قد نجم عن انفجار إطار في سيارة جوتا أثناء محاولته تجاوز سيارة أخرى، بحسب ما أوضح المصدر عينه.

وانتقل جوتا إلى صفوف ليفربول في أيلول/سبتمبر 2020 مقابل 49 مليون يورو (نحو 58 مليون دولار) قادما من ولفرهامبتون الإنكليزي.

في غضون خمس سنوات، فرض الجناح القادر على شغل مركز رأس الحربة وصاحب الأهداف الرأسية الجميلة نفسه لاعبا أساسيا في ليفربول بخدمة تشكيلة المدرب الألماني يورغن كلوب ثم الهولندي أرنه سلوت.

لعب دورا رئيسا في نجاحات الفريق الأحمر في السنوات الأخيرة، خصوصا في رحلة تتويجه نحو لقب البرميرليغ الموسم الماضي. سجل تسعة أهداف في مختلف مسابقات الموسم الماضي، في طريق ليفربول نحو لقبه العشرين.

سجل 65 هدفا خلال 182 مباراة في مشواره مع ليفربول، رافعا لقب الدوري في 2025 وكأس الاتحاد وكأس الرابطة في موسم 2022، فيما حل وصيفا في دوري أبطال أوروبا 2022.

حمل اللاعب المولود في مدينة بورتو ألوان باسوس دي فيريرا (2014 2016)، بورتو (2016 2017)، وولفرهامبتون الإنكليزي (2017 2020).

وكان اللاعب الدولي (14 هدفا في 48 مباراة دولية) الذي أحرز الموسم الماضي لقب دوري الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده للمرة الثانية، أعلن عن زواجه من خطيبته روتي كاردوسو في 22 حزيران/يونيو الماضي ولهما ثلاثة أطفال.

نشر قبل ساعات من الحداث مقطع فيديو عن حفل زفافه علق عليه "يوم لن ننساه أبدا".

"أمر لا يُصدَّق"

واعتبر مواطنه النجم المخضرم كريستيانو رونالدو أن وفاة جوتا "أمر لا يصدق".

وكتب لاعب نادي النصر السعودي المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات "هذا أمر لا يُصدَّق. كنا معا للتو في المنتخب الوطني، وكنت قد تزوجت للتو. إلى عائلتك، زوجتك وأولادك، أتقدم بأحر التعازي وأتمنى لكم كل القوة. أعلم أنك ستكون معهم دائما. ارقدا بسلام ديوغو وأندريه. سنفتقدكما جميعا".

أما مدرب ليفربول السابق، الألماني يورغن كلوب الذي جلب جوتا إلى ليفربول ودرّب الأخير بين 2015 و2024، فعبّر عن "حزن شديد... هذه لحظة أعاني فيها! لا بد أن هناك غاية أكبر من ذلك! لكنني لا أراها! أشعر بحزن عميق لوفاة ديوغو وشقيقه أندريه.

وفرض الاتحاد الأوروبي (ويفا) الوقوف دقيقة صمت في مباريات كأس أوروبا للسيدات الخميس والجمعة، حدادا على وفاة جوتا، تلبية لطلب الاتحاد البرتغالي للعبة.

وكتب رئيس الاتحاد البرتغالي بيدرو بروينسا على فيسبوك "الاتحاد البرتغالي لكرة القدم وكل كرة القدم البرتغالية محطّمون تماما بسبب وفاة ديوغو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا".

وأضاف "كان ديوغو جوتا أكثر من مجرد لاعب رائع، حيث شارك في ما يقرب من 50 مباراة دولية مع المنتخب الوطني الأول، بل كان شخصا استثنائيا، يحظى باحترام جميع زملائه وخصومه".

"لن أنساك أبدا"

وتطرق رئيس جمهورية البرتغال مارسيلو ريبيلو دو سوزا إلى "خسارة صدمت كل الشعب البرتغالي" متأسفا بشدة "للوفاة المأساوية والمبكرة للاعب كرة القدم ديوغو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا".

وقال رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو إن وفاة جوتا وشقيقه "غير متوقعة ومأساوية".

كتب على منصة إكس "هذا يوم حزين لكرة القدم وللرياضة الوطنية والدولية" مشيدا بـ"الرياضي الذي شرف البرتغال كثيرا".

أما رئيس نادي بورتو أندريه فيلاش بواش، فقال لموقع النادي الذي حمل جوتا ألوانه معارا من أتلتيكو مدريد الإسباني "إنها لحظة حزن عميق لجميع أعضاء نادي بورتو والشعب البرتغالي بأكمله. فقد شابان حياتهما في مأساة، رجلان مثلا نادي بورتو ببراعة، وسيُذكران ليس فقط بمهاراتهما الكروية، بل أيضا بشخصيتهما الإنسانية".

وكتب زميل جوتا السابق في ولفرهامبتون، لاعب الوسط الدولي روبن نيفيش الذي سيخوض مع فريقه الهلال السعودي ربع نهائي مونديال الأندية في الولايات المتحدة الجمعة "يقولون إننا نفقد الأشخاص عندما ننساهم. لن أنساك أبدا!".