نيويورك : تم التوصل الى إتفاق مبدئي لانتقال النجم كيفن دورانت من فينيكس صنز إلى هيوستن روكتس الأحد ضمن صفقة قياسية تشمل سبعة فرق من دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، وفق ما ذكرته تقارير عدة.

وبموجب الاتفاق، سيستعيد روكتس كلينت كابيلا في صفقة توقيع وتبادل من أتلانتا هوكس، بحسب ما ذكرته شبكتا "ذي أتلتيك" و"إي أس بي أن" مستندتين الى مصادر غير مسماة.

ويبرز ايضا كل من بروكلين نتس وغولدن ستايت ووريرز ومينيسوتا تمبروولفز ولوس أنجليس ليكرز ضمن الصفقة.

ويبلغ دورانت الذي سبق أن شارك 15 مرة في مباراة "كل النجوم" وتصدر أربع مرات قائمة هدافي الدوري، سن الـ 37 في أيلول/سبتمبر المقبل. كما فاز أفضل لاعب في الدوري عام 2014 باللقب مع غولدن ستايت في عامي 2017 و2018.

ولعب كابيلا (31 عاما) الذي يشغل مركز الارتكاز مواسمه الستة الأولى في الدوري مع هيوستن، والمواسم الخمسة الماضية مع هوكس.

بلغ معدله 8.9 نقطة، و8.5 متابعة، و1.1 تمريرة حاسمة، و1 حائط صد في المباراة الواحدة، وسينضم إلى النيوزيلندي ستيفن آدامز كلاعب بديل في مركز الارتكاز للتركي ألبيرين سينغون.

في المقابل، سيضمن صنز مقابل خسارة دورانت الجنوب سوداني خامان مالواتش صاحب الـ 2.18 م من الطول، والبطاقة رقم 10 في الدرافت المقبل، إضافة الى مهاجم هيوستن روكتس الكندي ديلون بروكس وجايلن غرين، وجناح أتلانتا دايكوون بلاودن ومهاجم مينيسوتا راشير فليمينغ، ولاعب غولدن ستايت الدومينيكاني كوبي بريا وخيار مستقبلي في الدرافت.

كذلك، حصل هوكس على مبلغ مالي، إضافة الى مبادلة بطاقة في الدرافت لعام 2031 مع هيوستن روكتس، كما حصل بروكلين على اختيارين في الجولة الثانية من الدرافت مستقبلا، مقابل التخلي عن اللاعب المبتدئ ادو تييرو الى ليكرز.

وحصل ووريرز من الصفقة على المهاجم الاسترالي أليكس توهي الذي حل في المركز 52 ضمن درافت الشهر الماضي إضافة الى الجناح جاماي ماشاك الذي حل اخيرا في الدرافت.