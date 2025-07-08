لندن : وافق نيوكاسل الانكليزي لكرة القدم على صفقة بقيمة 75 مليون دولار للتعاقد مع المهاجم السويدي أنتوني إيلانغا قادما من نوتنغهام فوريست وذلك في أول صفقة له في فترة الانتقالات، وفقا لما أفادت تقارير إعلامية الثلاثاء.

وأعلن موقع "ثي أتلتيك" وقناتا "بي بي سي" و"سكاي سبورتس" أن الدولي السويدي في طريقه إلى ملعب سانت جيمس بارك.

برز إيلانغا البالغ 23 عاما ضمن صفوف فوريست وقاده لاحتلال المركز السابع في الدوري الموسم المنصرم، حيث سجل 6 أهداف ومرر 11 كرة حاسمة.

وكان فوريست تعاقد مع إيلانغا مقابل قرابة 20 مليون دولار فقط من مانشستر يونايتد قبل عامين.