لندن : عزز توتنهام الانكليزي، بطل مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم، الثلاثاء دفاعه بالتعاقد مع الدولي الشاب الياباني كوتا تاكاي قادما من كاواساكي فرونتالي.

وقّع قلب الدفاع البالغ 20 عاما عقدا لمدة خمس سنوات مع بطل الدوري الأوروبي، في صفقة بلغت قيمتها 7 ملايين دولار، وفقا لقناة سكاي سبورتس.

اختير تاكاي الذي ارتدى قميص منتخب بلاده أربع مرات، أفضل لاعب شاب في اليابان عام 2024 بعدما انضم إلى الفريق الأول لكاواساكي قبل عامين. شارك في 81 مباراة في جميع المسابقات، وسجل أربعة أهداف، كما ساهم في وصول فريقه إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم الماضي (خسر أمام الأهلي السعودي 0 2).

وتحتدم المنافسة في خط الدفاع مع العديد من الاسماء على غرار كل من الهولندي ميكي فان دي فين، القائد الأرجنتيني كريستيان روميرو الذي تربطه تقارير إعلامية بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد الإسباني، النمسوي كيفن دانسو والروماني رادو دراغوسين.