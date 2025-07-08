لندن : ألغى الإيطالي يانيك سينر المصنف أول عالميا حصة تدريبية الثلاثاء بسبب إصابة في المرفق الأيمن، مما أثار مخاوف حول مواصلة سعيه في الفوز بأول لقب في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب.

وتعرض الإيطالي لهذه الإصابة بعد سقوطه في الشوط الأول من مباراته ضد البلغاري غريغور ديميتروف الاثنين في ثمن النهائي والتي استفاد خلالها من انسحاب البلغاري في المجموعة الثالثة عندما كان التعادل سيد الموقف 2 2 مع حسم الاخير للمجموعتين الاولى والثانية في صالحه 6 3 و7 5، وذلك بسبب إصابة في عضلة صدره.

وأكد بطل أميركا المفتوحة العام الماضي وأستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي بعد المباراة أنه سيخضع لفحص بالرنين المغناطيسي على مرفقه لتقييم الضرر.

وقال سينر: "لقد كانت سقوطا مؤسفا جدا. شعرت به. لذا دعونا نرى. غدًا (الثلاثاء) سنتحقق من حالتي، ثم سنرى".