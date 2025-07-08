بطولة ويمبلدون (المملكة المتحدة) : تأهل الأميركي تايلور فريتس المصنف خامسا عالميا إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية عندما تغلب على الروسي كارن خاتشانوف 6 3 و6 4 و1 6 و7 6 (7 4) الثلاثاء في ربع النهائي.

وضرب فريتس البالغ من العمر 27 عاما موعدا في الدور المقبل مع الإسباني كارلوس ألكاراس الثاني وحامل لقب النسختين الأخيرتين والذي تغلب على البريطاني كاميرون نوري الحادي والستين 6 2 و6 3 و6 3.

وهو الفوز الثالث لفريتس على خاتشانوف في ثلاث مواجهات مباشرة بينهما والأول على الملاعب العشبية بعدما تغلب عليه مرتين على الملاعب الصلبة.

وهي المرة الثانية التي يبلغ فيها فريتس نصف نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى بعد فلاشينغ ميدوز عام 2024 عندما خسر أمام الإيطالي يانيك سينر.

ويملك فريتس الذي خرج من الدور الثالث لبطولة استراليا المفتوحة في كانون الثاني/يناير الماضي ومن الدور الاول لبطولة رولان غاروس في أيار/مايو، أفضلية في مواجهاته مع نوري حيث كسب 8 مقابل 6 هزائم، فيما خسر المواجهتين الوحيدتين ضد ألكاراس.

واستهل فريتس، المتوج بلقب دورتي شتوتغارت الألمانية وإيستبورن الإنكليزية على الملاعب العشبية في حزيران/يونيو الماضي، مباراته بشكل مثالي بكسر إرسال خاتشانوف في الشوط الثاني وتقدم 2 0 حتى أنهاها في صالحه 6 3 في 32 دقيقة.

وانتظر فريتس الشوط التاسع للمجموعة الثانية لكسر ارسال الروسي الذي وصل إلى نصف نهائي بطولتين كبيرتين (أميركا المفتوحة 2022 وأستراليا المفتوحة 2023) والمصنف الثامن عالميا سابقا، وتقدم 5 4 قبل ان يكسبها 6 4 في 42 دقيقة.

وفرض الروسي أفضليته في المجموعة الثالثة بكسبه خمسة أسواط متتالية 5 0 قبل أن يحسمها في صالحه 6 1 في 28 دقيقة.

وتابع الروسي أفضليته مطلع الرابعة بكسر ارسال الاميركي في الشوط الاول والتقدم 1 0 ثم 2 0، لكن الاميركي رد التحية في الشوط الرابع مدركا التعادل (2 2) الذي استمر حتى الشوط الثاني عشر (6 6) فاحتكما الى شوط فاصل كسبه الاميركي 7 4 وبالتالي المجموعة 7 6 في 53 دقيقة وبلغ نصف النهائي.

وقال فريتس مبتسما في المؤتمر الصحافي: "عادة ما أحب أن أتحدث عن التنس من وجهة نظر تقنية جدا، ولكن ليس هنا".