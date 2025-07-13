إيست راذرفورد (الولايات المتحدة) : سيُظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد تعلقه غير المتوقع برياضة لا يزال شعار "أميركا أولا" فيها حلما حتى الآن عندما يحضر المباراة النهائية لمسابقة كأس العالم للأندية في كرة القدم، المُوسّعة حديثًا (24 فريقا)، في أحدث استخدام له للعبة الجميلة كسلاح سياسي للقوة الناعمة.

يُعدّ ظهوره في ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، حيث يلتقي باريس سان جرمان الفرنسي مع تشلسي الانكليزي، بمثابة تجربة للمباراة النهائية لكأس العالم للمنتخبات التي ستُقام على الملعب نفسه العام المقبل.

أكد ترامب أنه يرى البطولتين، بالإضافة إلى أولمبياد لوس أنجليس 2028، بمثابة تحف فنية لما يُطلق عليه "العصر الذهبي لأميركا" خلال ولايته الثانية.

تُعدّ صداقة الملياردير الجمهوري الوثيقة مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري الايطالي جاني إنفانتينو، الزائر الدائم للبيت الأبيض، عاملًا مؤثرًا في حضوره.

احتفظ ترامب بكأس العالم للأندية بجوار مكتبه في المكتب البيضاوي منذ زيارة إنفانتينو في آذار/مارس الماضي. لكن حب ترامب لكرة القدم، أو كما يُطلق عليها "سوكر"، أمرٌ شخصيٌّ أيضًا.

نجله بارون البالغ من العمر 19 عاما، من مُشجّعي كرة القدم، كما أشار إنفانتينو في مؤتمر صحافي عُقد في مكتب الفيفا الجديد في برج ترامب بنيويورك السبت.

وعندما سُئل إنفانتينو عمّا إذا كان ترامب يُحبّ اللعبة، أجاب: "حسنًا، أعتقد ذلك. في ولايته الأولى كرئيس للولايات المتحدة، كان هناك مرمى كرة قدم في حديقة البيت الأبيض".

وأضاف "ثم أوضح لي أن ابنه يُحبّ كرة القدم، وأنه يُحبّ اللعبة. وبالطبع، عندما تكون أبًا، فإنك تحب ما يحبه أبناؤك، لذا أعتقد أنه يحبها أيضًا".

عندما كان طالبا في أكاديمية نيويورك العسكرية، يُقال إن ترامب نفسه لعب كرة القدم لموسم واحد.

"العودة الى ديارهم"

قد يبدو ولع ترامب الواضح بكرة القدم أمرًا غير مألوف في بلد لا تزال فيه هذه الرياضة، على الرغم من شعبيتها المتزايدة، متأخرة عن كرة القدم الأميركية وكرة السلة والبيسبول.

ومع ذلك، لطالما كان نجم تلفزيون الواقع السابق يسعى وراء الشعبية والسلطة والنفوذ. وكرة القدم، بطريقتها الخاصة، تجمع هذه الصفات الثلاثة.

أشار ترامب، عندما زار إنفانتينو البيت الأبيض في آذار/مارس، إلى أن الولايات المتحدة فازت بشرف استضافة كأس العالم 2026 في عام 2018، خلال ولايته الأولى كرئيس.

وقال إنه كان "حزينا جدا" لأنه افترض أنه لن يكون رئيسا عندما تُقام البطولة، لكن خسارته في انتخابات عام 2020 عنت أنه سيصبح رئيسًا في النهاية أي في ولايته الحالية.

في غضون ذلك، أثبتت كأس العالم للأندية نجاحا أكبر مما توقعه منتقدوها، حيث تابعها حوالي 2.5 مليون شخص المباريات في جميع أنحاء العالم.

شكر إنفانتينو الذي لا يعتبر غريبًا على التعامل مع القادة المتشددين حول العالم، ترامب على دعمه السبت.

قال إن ترامب "أدرك فورا أهمية كأس العالم للأندية، وبالطبع كأس العالم العام المقبل".

كما مازح إنفانتينو ترامب قائلًا إنه "يحب الكأس أيضًا" التي تتطابق منحنياتها المطلية بالذهب مع التجديدات الذهبية التي أجراها الرئيس على المكتب البيضاوي.

ولكن كعادته، خلط ترامب الجدل السياسي بشغفه بكرة القدم. في استضافته فريق يوفنتوس الإيطالي في المكتب البيضاوي في حزيران/يونيو الماضي، ألقى خطابا لاذعا عن المتحولين جنسيا في الرياضة قبل أن يسأل اللاعبين: "هل يمكن لامرأة أن تنضم إلى فريقكم يا رفاق؟"

بدا معظم اللاعبين في حيرة من أمرهم قبل أن يرد المدير العام ليوفنتوس داميان كومولي: "لدينا فريق نسائي جيد جدًا".

قال ترامب: "إنه دبلوماسي جدا".

في غضون ذلك، أثارت حملة ترامب المتشددة على الهجرة، كجزء من سياسته "أميركا أولاً"، مخاوف من أن يُثني مشجعو كرة القدم عن القدوم إلى الولايات المتحدة.