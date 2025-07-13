لوس انجليس (الولايات المتحدة) : أعلنت رابطة لاعبي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين السبت عن انتخاب لاعب ارتكاز هيوستن روكتس فريد فانفليت رئيسا لها خلال الاجتماع السنوي لمجلس ممثليها في لاس فيغاس.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 31 عاما والذي ساهم في فوز تورونتو رابتورز بلقب الدوري عام 2019، الى روكتس في عام 2023، وبلغ معدله 14.1 نقطة، و5.7 تمريرة حاسمة، و3.4 متابعات، و1.4 سرقة خلال 60 مباراة في الموسم الماضي.

وقال فانفليت: "إنه لشرف عظيم أن ينتخبني زملائي رئيسا لرابطة اللاعبين، وأتطلع إلى مواصلة الدفاع عن مصالح جميع الأعضاء".

وأضاف "مع تقديري العميق للتحديات والتعقيدات التي يواجهها اللاعبون على جميع مستويات مسيرتهم في الدوري الأميركي للمحترفين، ألتزم بأداء هذا الدور بالشغف والكرامة والتفاني الذي يستحقه كل لاعب".

ووقّع فانفليت الذي لعب تسعة مواسم حتى الآن في الدوري، عقدًا لمدة عامين بقيمة 50 مليون دولار في حزيران/يونيو الماضي للبقاء مع فريق روكتس.

وبدأت فترة رئاسة فانفليت التي ستستمر لأربع سنوات، فورا حيث سيخلف لاعب واشنطن ويزاردز سي. جيه. ماكولوم بعد انتهاء ولايته.

وسيواصل ماكولوم العمل في اللجنة التنفيذية بصفة استشارية. كان عضوا في مجلس الإدارة نائبا للرئيس لمدة ثلاث سنوات من 2018 إلى 2021، ثم رئيسًا منذ ذلك الحين، مساهما في عودة الدوري من جائحة كوفيد في عام 2020، ومبرما اتفاقية تفاوض جماعية جديدة مع الدوري في عام 2023.

وقال ماكولوم "لقد كان من دواعي سروري العمل في اللجنة التنفيذية لرابطة لاعبي كرة السلة الأميركية على مدار السنوات السبع الماضية، وساهمت بشكل فريد في تشكيل مسار لعبتنا".

وأضاف: "أنا مُشجع بمستقبل رابطة لاعبي كرة السلة الأميركية بقيادة فريد، فقد اكتسب احترام مجتمع كرة السلة وأثبت جاهزيته لهذه الخطوة التالية".