برشلونة : بعد ثلاثة أيام من بلوغه الثامنة عشرة، تلقى لامين جمال الهدية الأبرز على الإطلاق من فريقه برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم: القميص الأسطوري رقم 10.

على الرغم من أن الجناح الشاب الموهوب تجنب مقارنته بأسطورة برشلونة ليونيل ميسي، إلا أنه سار على خطى الأرجنتيني بارتداء الرقم 10 الذي ارتداه أيضا مواطن الأخير الراحل دييغو أرماندو مارادونا والبرازيلي رونالدينيو وغيرهما من نجوم برشلونة التاريخيين.

وقال جمال الأربعاء غير مكترث بتاريخ القميص: "سأسعى لمواصلة هذا الإرث".

على الرغم من صغر سنه، شارك جمال في أكثر من 100 مباراة مع النادي، مسجلا 25 هدفا، ومتوجا بلقبين في الدوري منذ ظهوره الأول في سن الخامسة عشرة عام 2023.

يُعد الجناح الدولي المتوج مع إسبانيا بكأس أوروبا 2024 في ألمانيا في اليوم التالي لعيد ميلاده السابع عشر، من أبرز المواهب الواعدة في عالم كرة القدم.

كما يعتبر جمال من بين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب هذا العام بعد مساهمته في فوز العملاق الكاتالوني بالثلاثية المحلية: (الدوري، كأس الملك والكأس السوبر).

على الرغم من أدائهما الرائع ضد إنتر ميلان الإيطالي في نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، إلا أن جمال وناديه لم يحققا ما كانا يصبوان إليه، تاركين المسابقة هدفا واضحا أمامهما للموسم الجديد.

وتعهد جمال في أعقاب خروج برشلونة من دور الأربعة: "لن نتوقف حتى نترك هذا النادي حيث يستحق، في أعلى مستوى".

بعد تألقه في أكاديمية برشلونة "لا ماسيا" المرموقة، مثل ميسي، حطم جمال سلسلة من الأرقام القياسية، بينها أنه أصبح أصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ النادي في الدوري الإسباني وكذلك الاصغر من يسجل ثنائية وأصغر ممرر لكرة حاسمة، وأصغر لاعب أساسي في الدوري وفي دوري أبطال أوروبا.

جمال هو أيضا أصغر لاعب في صفوف النادي الكاتالوني يهز الشباك في الكلاسيكو، وأصغر لاعب يفوز بكأس دولية كبرى، من بين العديد من الإنجازات الأخرى.

يمتاز بمهاراته الفائقة، ومراوغته الرائعة، وسرعته وإبداعه، وهو أحد أكثر اللاعبين إثارة للمشاهدة في عالم كرة القدم.

عمل الجناح على تحسين مهاراته في إنهاء الهجمات، وسجل ستة أهداف في آخر تسع مباريات له مع النادي والمنتخب، وبدأ يصبح أكثر ثباتًا أمام المرمى.

كانت آخر مرة فاز فيها برشلونة بدوري أبطال أوروبا في عام 2015، وكان ميسي لاعبه الأساسي.

قال جمال في نيسان/أبريل الماضي: "لا أقارن نفسي به، لأنني لا أقارن نفسي بأي شخص ناهيك عن ميسي"، مؤكدًا ذلك الأربعاء في فعالية للاحتفال برقم قميصه الجديد.

وأضاف "ميسي شق طريقه، وسأشق طريقي". ومع ذلك، يصعب على أي شخص آخر مقاومة هذه المقارنة، فجمال يلعب أيضا على الجهة اليمنى ويشق طريقه بقدمه اليسرى المفضلة، كما فعل ميسي لفترة طويلة من مسيرته.

تميزت عظمة الأرجنتيني بثبات مستواه، حيث حقق ثمانية ألقاب قياسية في الكرة الذهبية، مما يُظهر أنه لم يتراجع في مستواه.

سيُظهر الزمن وحده ما إذا كان جمال سيتمكن من تكرار مسيرته الطويلة، لكنه حتى الآن ارتقى لمواجهة كل التحديات التي واجهها.

"استمر في الاستمتاع"

بفضل موهبته في المراوغة، ومتعته الكبيرة في اللعب، قورن جمال أيضًا بالجناح البرازيلي السابق لبرشلونة نيمار الذي أمضى معه بعض الوقت هذا الصيف خلال عطلته في البرازيل، ووصفه بأنه "قدوتي".

كان احتفال جمال الضخم بعيد ميلاده الثامن عشر نهاية الأسبوع الماضي، بحضور حشد من المشاهير، أقرب إلى أسلوب البرازيلي منه إلى أسلوب ميسي الأكثر انعزالية.

أثار نيمار، المولع بالحفلات، غضب أنديته بين الحين والآخر، وأثار احتفال جمال بعيد ميلاده الثامن عشر السبت ضجة، حيث طالبت الحكومة الإسبانية بالتحقيق فيما إذا كان توظيفه لـ"فنانين أقزام" يُعدّ مخالفة للقوانين.

بمجرد أن تهدأ هذه العاصفة، سينصبّ التركيز على ما إذا كان رقم قميص ميسي 10 يُثقل كاهل جمال، ولكن مع عدم إظهار المهاجم أي توتر، مهما كان الوضع، ستدعمه لمواصلة تألقه.

قال مشيرا إلى مسقط رأسه الذي لا يزال يُقرّ به خلال احتفالاته بتسجيل الأهداف بتوقيعه على رمز 304 للرمز البريدي لحيّه القديم روكافوندا: "تركتُ الخوف خلفي في حديقة ماتارو منذ فترة".

وقع الجناح عقدا جديدا حتى عام 2031 في أيار/مايو، وأصبح أحد أعلى اللاعبين أجرًا في النادي.

مع عقد جديد وقميص جديد، وبعدما لم يعد قاصرا، يبدأ مستقبل جمال الآن، ولا حدود لإنجازاته.