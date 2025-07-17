واشنطن : انتهت سلسلة أهداف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المتتالية القياسية في الدوري الأميركي لكرة القدم عند خمس مباريات الأربعاء حيث مني فريقه إنتر ميامي بخسارة مذلة أمام مضيفه سينسيناتي 0 3 في المرحلة الثالثة والعشرين.

وسجل ميسي البالغ من العمر 38 عاما، ثنائية في خمس مباريات متتالية مع ميامي، رافعا رصيده إلى 16 هدفا هذا الموسم، حيث حقق إنتر أربعة انتصارات وتعادلا واحدا.

ولم يسجل ميسي هدفين أو أكثر في خمس مباريات متتالية منذ عام 2012 عندما كان يدافع عن ألوان برشلونة الإسباني.

لكن سينسيناتي منع ميامي من تسديد سوى كرتين على المرمى في المباراة.

وقال مدربه ومواطنه خافيير ماسشيرانو: "من الواضح أننا لم نكن في مستوانا منذ بداية المباراة. كان التفوق في المواجهات الفردية صعبا جدا علينا. ربما يعود أحد الأسباب إلى الجهد البدني الكبير الذي نبذله والذي دفعنا ثمنه في النهاية".

وأضاف "تعرض ليو لكدمة في نهاية المباراة، لكنها انهاها بشكل جيد".

وسجل جيراردو فالينزويلا (16) والبرازيلي إيفاندر (50 و70) الأهداف.

وتابع ماسشيرانو "لم نلعب المباراة التي أردناها. لقد وضعونا تحت الضغط طوال الوقت، ولم نكن في كامل لياقتنا أو تركيزنا، لكنهم تغلبوا علينا بشكل رائع".

وتجمد رصيد إنتر ميامي الذي مني بخسارته الرابعة مقابل 11 فوزا وخمسة تعادلات عند 38 نقطة في المركز الخامس في المنطقة الشرقية مع ثلاث مباريات مؤجلة، وبفارق ثماني نقاط عن فيلادلفيا أونيون المتصدر وسبع نقاط عن سينسيناتي الثاني.

ويحتاج إنتر ميامي الى الفوز بمبارياته الثلاث المؤجلة لانتزاع الصدارة.

وقال ماسشيرانو: "لقد تفوق علينا الخصم من البداية إلى النهاية. من الواضح أن النتيجة وطريقة تغلبهم علينا تُقلقنا. الآن علينا أن نرتاح ونفكر في المباراة القادمة" في اشارة الى زيارته لنيويورك ريد بولز السبت، قبل أن يستقبل سينسيناتي في 26 تموز/يوليو الحالي.

وصرح مصدر مطلع على المفاوضات لوكالة فرانس برس الأربعاء أن إنتر ميامي وافق على شروط التعاقد مع لاعب الوسط الدولي الأرجنتيني رودريغو دي بول من أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويمتد العقد لأربعة مواسم مقبلة حيث سيلعب دي بول ما تبقى من عام 2025 في إنتر ميامي على سبيل الإعارة مع خيار شراء لاحق بقيمة تزيد عن 12 مليون دولار.

وقد يلعب دي بول مع ميامي لأول مرة في 30 تموز/يوليو الحالي ضد فريق أطلس المكسيكي في أول مباراة لإنتر في كأس الرابطتين، وهي بطولة تجمع بين أندية الدوريين الأميركي والمكسيكي.

وسيغادر دي بول أوروبا بعد أربعة مواسم في مدريد للانضمام إلى مواطنه ميسي قبل 11 شهرا من انطلاق كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكان دي بول وميسي زميلين في منتخب الأرجنتين بطل كأس العالم 2022، وقد يساعد لم شملهما على إغراء ميسي بتمديد ميسي لعقده الذي سينتهي بنهاية هذا العام.

ويرغب النادي في بقاء ميسي لموسم 2026 الذي سيفتتح فيه إنتر ملعبا جديدا في ميامي.

وسينضم دي بول، البالغ من العمر 31 عاما، إلى نخبة ميامي التي تضم ميسي والأوروغوياني لويس سواريس والإسبانيين جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس.