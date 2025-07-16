برشلونة : أعلن برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم الأربعاء منح القميص رقم 10 الذي اشتهر به أساطير النادي آخرهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى نجمه الصاعد الدولي لامين جمال.

وكتب النادي الكاتالوني على مواقع التواصل الاجتماعي: "حامل رقمنا 10"، مرفقا بفيديو يظهر فيه جمال.

وساهم الجناح البالغ من العمر 18 عامًا والذي يُقارن كثيرًا بميسي الذي تخرج أيضًا من أكاديمية لا ماسيا للشباب التابعة للنادي، في فوز العملاق الكاتالوني بالثلاثية المحلية (الدوري وكأس الملك والكأس السوبر) الموسم الماضي.

وسجل جمال 25 هدفا للنادي في أكثر من 100 مباراة منذ ظهوره بألوان الفريق لأول مرة في عام 2023 وهو في الخامسة عشرة من عمره مرتديًا القميص رقم 41.

بعد موسمٍ ارتدى فيه الرقم 27، سار جمال صيف العام الماضي على خطى ميسي بارتدائه الرقم 19 الذي حمله الأرجنتيني في النادي بين عامي 2005 و2008.

وورث أنسو فاتي قميص ميسي رقم 10 في عام 2021، عندما غادر لاعب إنتر ميامي الأميركي حاليا برشلونة إلى باريس سان جرمان الفرنسي.

ولم يتمكن فاتي بسبب سلسلة من الإصابات، من إبراز كامل مؤهلاته في برشلونة، فانتقل على سبيل الإعارة إلى موناكو الفرنسي مطلع الشهر الحالي، فقرر برشلونة منح القميص رقم 10 لجمال.