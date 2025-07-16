روما : أكد لاعب وسط منتخب كرواتيا لكرة القدم المخضرم لوكا مودريتش (39 عاما) الأربعاء أنه اختار الانضمام إلى ميلان الإيطالي بعد 13 موسما قضاها في ريال مدريد الاسباني لأنه أراد "البقاء في أوروبا ومواصلة لعب كرة القدم التنافسية".

وقال مودريتش لقناة ناديه الجديد "أنا سعيد بتواجدي هنا، وأتطلع بفارغ الصبر لبدء مغامرة جديدة. أردت البقاء في أوروبا ومواصلة اللعب في المسابقات الكروية. كانت لدي عروض أخرى، ولكن عندما أبدى ميلان اهتمامه، كان الأمر واضحا لي منذ البداية".

وأضاف "ميلان من أكبر الأندية في أوروبا. لا يكتفي بأداء متوسط، بل يجب أن يرصد أعلى الأهداف الممكنة: الفوز بالألقاب، والتنافس مع أفضل فرق العالم. لهذا السبب أنا هنا".

ووقع مودريتش عقدا لمدة عام واحد حتى حزيران/يونيو 2026، مع خيار التمديد لموسم آخر، مع ميلان الذي أنهى الموسم في المركز الثامن المخيب للآمال في الدوري ولن يشارك في المسابقات الأوروبية.

وفاز الكرواتي بستة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وأربعة ألقاب في الدوري الإسباني، ولقبين في كأس ملك إسبانيا، وخمسة ألقاب في كأس السوبر الإسبانية وخمسة القاب في الكأس السوبر الأوروبية ومثلها في مونديال الأندية ولقب واحد في كأس إنتركونتيننتال مع ريال مدريد منذ انتقاله الى صفوفه عام 2012 قادما من توتنهام الانكليزي.

وتابع "أنا لا أشعر بالرضا أبدًا، أريد دائمًا المزيد. عندما تشعر بهذا الشعور (بالفوز)، فإنك ترغب في الشعور به أكثر فأكثر. ما زلت متعطشًا، وما زلت أرغب في المزيد".

وأكد مودريتش تعليقا على سبب استمراره في الملاعب وهو الذي سيبلغ الأربعين من عمره في التاسع من أيلول/سبتمبر، أن "أهم شيء هو حب اللعبة، كرة القدم، هذا ما لا يزال لدي، ما أشعر به في أعماقي، تلك الإثارة. هذا ما يدفعني (...) لا يوجد سر، سوى الشغف، حب كرة القدم".

واستذكر وصيف بطل العالم 2018 عندما توج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، أيضا ذكريات طفولته بخصوص ميلان: "عندما كنت طفلا، كنت أشاهد الدوري الإيطالي كثيرا، وكان ميلان فريقي المفضل".