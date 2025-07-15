لندن : انضم لاعب وسط المنتخب الانكليزي لكرة القدم جوردان هندرسون الى صفوف برنتفورد بصفقة مجانية الثلاثاء بعد أيام من رحيله عن أياكس الهولندي.

وتوصل هندرسون الى اتفاق مع النادي المنافس في الدوري الممتاز لمدة عامين، وعاد بالتالي الى برميرليغ بعد مغادرته ليفربول في عام 2023.

وسعى مدرب برنتفورد الجديد كيث أندروز الى ضم إبن الـ35 عاما لتعويض رحيل لاعب الوسط الدنماركي كريستيان نورغارد الى أرسنال.

وقال أندروز "عندما علمنا بتوفر جوردان، كان القرار بسيطا للغاية".

وأضاف "لقد قمنا بمتابعته في المباريات الأخيرة بعناية لمعرفة مستواه. لا يزال يتمتع بلياقة بدنية استثنائية، ولا يزال متحمسًا للغاية لتحقيق إنجازات كبيرة في الرياضة، بعد أن حقق الكثير بالفعل.

وتابع "مع رحيل اللاعبين ذوي الخبرة عن الفريق كريستيان نورغارد، ومارك فليكين، وبن مي كان من المهم تعويضهم".

وخاض هندرسون 84 مباراة دولية مع منتخب "الأسود الثلاثة" واستُدعي من جديد للالتحاق بصفوفه من قبل المدرب الجديد الالماني توماس توخل.

وخاض سابقا 12 موسما بقميص ليفربول محرزا معه لقب دوري أبطال أوروبا في عام 2019 والدوري الانكليزي في 2020 إضافة الى العديد من الألقاب الاخرى، قبل ان ينتقل بصفقة كبيرة الى الاتفاق السعودي قبل عامين.

وفسخ هندرسون عقده مع الاتفاق بعد ستة أشهر، وانضم الى أياكس حيث حمل شارة القيادة وخاض معه 57 مباراة.