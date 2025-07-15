نيويورك : حصل لاعب الارتكاز الدولي الفرنسي فيكتور ويمبانياما على تصريح طبي للعودة إلى صفوف فريقه سان أنتونيو سبيرز بعد غيابه عن الملاعب ومنافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين منذ منتصف شباط/فبراير الماضي بسبب جلطة وريدية عميقة في كتفه الأيمن، وفقًا لتقارير متعددة صدرت الاثنين.

وقال اللاعب البالغ من العمر 21 عاما لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "حصلت رسميا على تصريحٍ لاستئناف تدريبات الفريق. حصلت على موافقة الطاقم الطبي لنادي سبيرز. يا إلهي، سأتمكن أخيرًا من لعب كرة السلة قليلا مجددا! كانت إصابتي مغامرة، بالطبع، لكن الأسوأ انتهى. أنا أفضل بكثير اليوم، جسديا ونفسيا".

وأضاف "أنا على الطريق الصحيح" فيما يتعلق ببرنامج تعافيه، موضحا "يمكننا الآن القول إن هذه الجلطة انتهت رسميا. عادة، لن تتكرر".

وتابع أنه سيتعين عليه "مواصلة العمل المحدد لكتفه والأهم من ذلك استئناف كل ما يتعلق بعاداته في كرة السلة. لقد مرت خمسة أشهر منذ خوضي مباراتي الاخيرة. لو اضطررت للعب مباراة غدا، فسيكون ذلك محفوفا بالمخاطر".

وأردف اللاعب الذي لن يشارك مع منتخب بلاده في كأس أوروبا (27 آب/أغسطس 14 أيلول/سبتمبر)، قائلا "كنت أتمنى حقا أن تسير عملية تأهيلي بشكل أسرع. لكن دون اليقين، لم أتمكن من المشاركة في كاس أوروبا".

واختير "ويمبانياما" أفضل لاعب صاعد في الدوري في عام 2024، وأعلن سبيرز في شباط/فبراير ان الحالة التي يُعاني منها شُخّصت بعد عودته من مباراة كل النجوم "أول ستار" في سان فرانسيسكو، وغاب على اثرها عن باقي مباريات الموسم.

شكل الإعلان نهاية مبكرة لموسم آخر مذهل قدمه الفرنسي الشاب، كما شكل نكسة لطموحات سبيرز في بلوغ الأدوار الإقصائية.

وبلغ معدل ويمبانياما 24.3 نقطة و11 متابعة و3.7 تمريرات حاسمة و3.8 صدات في 46 مباراة مع سبيرز الموسم الماضي الذي أحرز لقبه أوكلاهوما سيتي ثاندر.

واختير اللاعب العملاق (2.21م) في مباراة كل النجوم للمرة الاولى كلاعب احتياطي.

وكان ويمبانياما ساعد منتخب بلاده على الظفر بالميدالية الفضية في مسابقة كرة السلة ضمن دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في باريس، بعد الخسارة في النهائي امام الولايات المتحدة.

وكان من المتوقع عودة ويمبانياما إلى الفريق في الوقت المناسب لبدء معسكره التدريبي في أواخر أيلول/سبتمبر المقبل، لكن تعافيه جاء أبكر بكثير مما كان متوقعًا في البداية.