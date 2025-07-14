ميلانو (إيطاليا) : انضم الدولي الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش الى صفوف ميلان الايطالي بعد 13 موسما خاضها مع ريال مدريد الإسباني، وفق ما أعلن النادي اللومباردي الاثنين عبر موقعه الرسمي.

وجاء في بيان بطل إيطاليا 19 مرة "يسر نادي ميلان أن يعلن بأن لوكا مودريتش وقع عقدا مع النادي حتى 30 يونيو (حزيران) 2026 مع خيار التمديد لعام واحد حتى 30 يونيو (حزيران) 2027".

وأنجز الدولي الكرواتي تفاصيل انضمامه الى ميلان بعدما أمضى يوم الاثنين في ميلانو، بعد خمسة أيام من خوض مباراته الأخيرة بقميص ريال مدريد الإسباني والذي أحرز معه جميع الالقاب الممكنة خلال 13 موسما.

ومنذ وصوله إلى ميلانو في الصباح، استقبل "الساحر" عشرات المشجعين لدى وصوله إلى العيادة التي يجري فيها النادي اللومباردي الفحوصات الطبية الروتينية التي تسبق أي انتقال، ثم إلى مقر النادي.

بعد ذلك، غادر مودريتش المدينة في نهاية اليوم متوجها إلى زاغرب.

وقال مودريتش في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للنادي في تيكتوك "أنا سعيد للغاية بالتواجد هنا لبدء فصل جديد في مسيرتي".

ووصل مشوار مودريتش مع ريال إلى نهايته بعد مونديال الأندية وفق ما أعلن في أيار/مايو، ليغادر النادي الذي وصل إليه عام 2012 في طريقه لإحراز جميع الألقاب الممكنة، أبرزها الدوري المحلي أربع مرات ودوري أبطال أوروبا ست مرات في انجاز قياسي يتقاسمه مع داني كارفاخال والألماني توني كروس وناتشو وأسطورة النادي الملكي في الخمسينات والستينات باكو خينتو.

وينضم إبن الـ 38 عاما الى ناد في طور إعادة البناء بعدما كان موسم 2024 2025 كارثيا بامتياز بحلوله ثامنا في الدوري الإيطالي، إضافة الى الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا وخسارة نهائي كأس إيطاليا امام بولونيا.

عيّن أخيرا المدرب ماسميليانو أليغري للاشراف عليه خلفا للبرتغال سيرجيو كونسيساو الذي تولى المهام ايضا في أواخر كانون الأول/ديسمبر خلفا لمواطنه باولو فونسيكا الذي بقي في منصبه لستة أشهر فقط.

يسعى ميلان إلى إجراء تغييرات جذرية على تشكيلته، حيث خسر الفرنسي تيو هرنانديز الى الهلال السعودي، فيما تعاقد أخيرا مع الدولي الإيطالي صامويل ريتشي من تورينو.

في عام 2018، فاز مودريتش بالكرة الذهبية متوجا مسيرته كأحد أفضل اللاعبين في التاريخ. يحمل شارة قيادة منتخب بلاده حيث يملك أكبر عدد من المباريات الدولية بقميص كرواتيا مع 188 مباراة بينها 28 هدفا.