باريس : حقق البلجيكي تيم ميرلييه الأحد فوزه الثاني في النسخة 112 من طواف فرنسا للدراجات الهوائية، وذلك بعدما أنهى المرحلة التاسعة المسطحة التي امتدت لمسافة 174.1 كلم بين شينون وشاتورو، في المركز الأول بالسرعة النهائية.

على غرار المرحلة الثالثة المسطحة أيضا والتي فاز بها في هذه النسخة، حسم ابن الـ32 عاما الانتصار بالسرعة النهائية وأيضا أمام الإيطالي جوناثان ميلان الفائز بالمرحلة الماضية، فيما جاء مواطنه أرنو دو لي ثالثا بنفس التوقيت أيضا.

ورفع البلجيكي عدد انتصاراته الإجمالية في الطواف الفرنسي الشهير إلى ثلاثة، بعدما سبق له الفوز بمرحلة خلال نسخة 2021.

وتمسك السلوفيني تادي بوغاتشار، بطل أعوام 2020 و2021 و2024، بالقميص الأصفر المخصص لمتصدر الترتيب العام عشية المرحلة الجبلية الأولى في هذه النسخة، وذلك بعدما حل في المركز السادس والعشرين لكن بنفس توقيت المتصدر، محافظا على فارق الـ54 ثانية الذي يفصله عن الثاني البلجيكي ريمكو إيفينيبول الذي جاء في المركز الثلاثين لكن بنفس التوقيت أيضا.

ترتيب الخمسة الاوائل في المرحلة:

1 البلجيكي تيم ميرلييه 3.28.52 ساعة

2 الإيطالي جوناثان ميلان التوقيت ذاته

3 البلجيكي ارنو دي لي التوقيت ذاته

4 التشيكي بافل بيتنر التوقيت ذاته

5 الفرنسي بول بينويه التوقيت ذاته

الخمسة الأوائل في الترتيب العام:

1 السلوفيني تادي بوغاتشار 33.18.16 ساعة

2 البلجيكي ريمكو إيفينيبول بفارق 54 ث

3 الفرنسي كيفان فوكلان بفارق 1:11 د

4 الدنماركي يوناس فينغارد بفارق 1:17 د