ليفربول : أشاد المدرب الهولندي لنادي ليفربول بطل الدوري الانكليزي لكرة القدم آرنه سلوت بمهاجم الراحل الدولي البرتغالي ديوغو جوتا في مقابلة نُشرت الأحد، قائلاً إنه كان "بطلاً" في كل ما فعله.

وتوفي جوتا، الأب لثلاثة أطفال والذي تزوج من شريكته روت كاردوسو قبل 11 يوما من الحادث، إلى جانب شقيقه في الثالث من تموز/يوليو بعد أن انحرفت سيارتهما لامبورغيني عن الطريق واشتعلت فيها النيران في شمال إسبانيا.

وقال سلوت لموقع ليفربول الإلكتروني قبل مباراة الأحد الودية ضد بريستون نورث إند: "أعتقد أن ما يُعزيني هو أنه في الشهر الأخير من حياته كان بطلاً في كل شيء".

واضاف "بطل لعائلته، وهذا هو الأهم والأساس، لأنه تزوج".

وتابع "بطل لبلاده لأنه فاز بدوري الأمم الأوروبية مع بلد كان يُحبه كثيرًا، لأنه ارتدى العلم أيضًا خلال احتفالاتنا. وبالطبع بطل لفريقنا بفوزه بالدوري الإنكليزي الممتاز".

وكان سلوت انضم في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى عدد من اللاعبين لحضور مراسم التأبين التي أقيمت لجوتا وشقيقه خارج ملعب أنفيلد.

وأعلن ليفربول هذا الأسبوع أن قميص جوتا رقم 20 سيُحجب عن جميع الفئات السنية للنادي.

وقال سلوت "سنحمله دائمًا في قلوبنا، في أفكارنا، أينما ذهبنا".

وأضاف "لا يبدو أن هناك شيء مهم إذا ما فكرنا فيما حدث. من الصعب جدًا إيجاد الكلمات المناسبة لأننا نتجادل باستمرار حول ما هو مناسب".

وتابع "قلت لهم (اللاعبون): ربما يكون أفضل ما يمكننا فعله هو التعامل مع هذا الموقف كما تعامل جوتا. وما قصدته هو أن جوتا كان دائمًا على سجيته. لم يكن مهمًا إن كان يتحدث معي، أو مع زملائه، أو مع الجهاز الفني، فقد كان دائمًا على سجيته. لذلك فلنحاول أن نكون على سجيتنا أيضًا".