نيويورك : أعلن فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أن نجمه بول جورج خضع لعملية جراحية بالمنظار في الركبة اليسرى الاثنين بعد تعرضه لإصابة خلال حصة تدريبية.

وأوضح النادي ان لاعبه البالغ من العمر 35 عامًا لعملية جراحية ناجحة في نيويورك، وسيبدأ برنامجا تأهيليا مع مراقبة تقدمه بانتظام وإعادة تقييم حالته قبل بدء المعسكر التدريبي الاعدادي للموسم الجديد في أواخر أيلول/سبتمبر.

وكان جورج الذي اختير تسع مرات لمباراة كل النجوم، وقع عقدا مع فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في تموز/يوليو الماضي بعد فترات قضاها مع فرق إنديانا بايسرز وأوكلاهوما سيتي ثاندر ولوس أنجليس كليبرز.

كان من المتوقع أن ينافس فيلادلفيا الذي لم يتجاوز الدور الثاني من الأدوار الإقصائية منذ خسارته أمام لوس أنجليس ليكرز في الدور النهائي عام 2001، على اللقب، حيث انضم جورج إلى نجم الارتكاز جويل إمبيد ولاعب خط الوسط تايريز ماكسي في صفقة مدتها أربع سنوات بقيمة 212 مليون دولار.

لكن فريق سيكسرز حقق 24 فوزا مقابل 58 خسارة، وهو أسوأ سجل له منذ موسم 2015 2016، وغاب عن البلاي أوف.

وعانى جورج من إصابات متعددة، منها كدمة في عظم الركبة ومشاكل في العضلة المقربة، وأُجبر على الجلوس على مقاعد البدلاء طوال الموسم في 17 آذار/مارس بسبب إصابات في الركبة، محققا معدل 16.2 نقطة و5.3 متابعات و4.3 تمريرات حاسمة في 41 مباراة، أي نصف موسم.

وشارك إمبيد في 19 مباراة فقط بسبب الإصابات، ولم يشارك النجوم الثلاثة جورج وماكسي وإمبيد معا إلا في 15 مباراة فقط.