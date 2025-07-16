لوس انجليس (الولايات المتحدة) : منح ملاك الأندية رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه) الضوء الأخضر لبدء تحليل معمق بشأن التوسع، لكن المفوض آدم سيلفر أفاد بأنه لا يوجد جدول زمني للقيام بهذه الخطوة.

وناقش ملاك الأندية الثلاثاء في لاس فيغاس ولأول مرة بشكل رسمي توسيع الدوري المكون حاليا من 30 فريقا، لكن مفوض "أن بي أيه" سيلفر قال إنهم لم يتعمقوا في طلب المزيد من البحث في هذا الاحتمال.

وأشار سيلفر إلى أن "هناك خطوة مهمة الآن، حيث ننخرط في هذا التحليل المعمق. إنه أمر لم نكن مستعدين له من قبل. لكن... هذا هو اليوم الأول من هذا التحليل. من حيث التكلفة والتوقيت المحتمل، من السابق لأوانه الجزم بالأمر"، معتبرا الخطوة "مسألة معقدة حقا".

وقال سيلفر إن اللجنة المالية الاستشارية في الدوري "ستكون صاحبة الاختصاص الرئيسي في هذه المسألة"، بينما ستنظر لجنة التدقيق والاستراتيجية "في الجوانب الاقتصادية المحيطة بها"، مضيفا "نحن نحظى بتركيز واهتمام أعضاء مجلس إدارتنا على هذه المسألة. هناك الأشخاص المناسبون المشاركون في العملية".

ما أدلى به سيلفر لا يطمئن كثيرا مدنا طامحة بأن تكون ممثلة في الدوري، مثل لاس فيغاس أو سياتل.

وأفاد سيلفر بأنه ليس هناك أي مؤشر يدل على عدد الملاك الذين سيؤيدون التوسع، موضحا "لم يكن هناك أي شعور في الغرفة (خلال اجتماع لاس فيغاس) بأن الناس كانوا منحازين إلى أي طرف. لم يكن هناك استطلاع رأي أولي. لم يكن هناك طلب بتحديد أي منهم يؤيد ومن يعارض التوسع. كان هناك إجماع سريع على أن مكتب الدوري هو الذي يجب أن يقوم بهذا العمل. الرغبة في الغرفة كانت فضولا أكثر من أي شيء آخر".

وكشف "كلف مجلس إدارتنا مكتب الدوري بإجراء تحليل معمق لجميع المشكلات المتعلقة بالتوسع، سواء الاقتصادية أو غير الاقتصادية"، موضحا "تشمل المشكلات غير الاقتصادية تقليص المواهب (لأنها توزع على عدد أكبر من الفرق)، كيف يمكن أن يؤثر التوسع على المنافسة في الدوري...".

أما "القضايا الاقتصادية... إنها معقدة جدا... كيفية التقييم المحتمل للفرصة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتوقعات بشأن النمو المستقبلي للدوري، لأنك تبيع أسهما. مع كل فريق جديد تضيفه، أنت تُضعف اقتصاديات الدوري الحالي".

وتابع "هذه كلها أمور نتحدث عنها حاليا. لا يزال هناك الكثير من التحليلات التي يجب القيام بها. لم يُحدد أي شيء مسبقا في أي من الاتجاهين (التوسع من عدمه)، ولا يوجد أي جدول زمني محدد".

وخلال اجتماع لاس فيغاس الثلاثاء، حصل عرض تقديمي حول إطلاق دوري أوروبي مدعوم من "أن بي أيه" ولم يحصل أي استبعاد لمثل هذه الخطوة حتى لو حصل التوسع في الدوري، لكن شح المواهب كان مصدر قلق.