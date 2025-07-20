باريس : أحرز الدراج البلجيكي تيم ويلينس المرحلة الخامسة عشرة لطواف فرنسا للدراجات الهوائية الأحد والممتدة من موريه الى كاركاسون، في حين احتفظ السلوفيني تادي بوغاشتار حامل اللقب بالقميص الأصفر.

والفوز هو الأول لويلينس بطل بلجيكا في طواف فرنسا.

وسبق لويلينس ان فاز بمراحل في سباق جيرو الإيطالي ولا فويلتا الإسباني، وبات بالتالي الدراج الرقم 113 يحرز احدى المراحل في السباقات الثلاثة الكبرى.

وانفرد ويلينس بصدارة السباق قبل 44 كلم من نقطة الوصول حتى انه صافح بعض الانصار من مواطنيه عشية الاحتفال بالعيد الوطني البلجيكي قبيل اجتيازه خط النهاية.

وقال ويلينس "انه انتصار مميز. الجميع يريد المشاركة في طواف فرنسا، انه أمر عظيم".

واضاف "كنت امازح زملائي قبل انطلاق السباق بأنني استطيع التواجد في المقدمة في الكيلومترات الاخيرة من السباق . لم أبادر الى الهجوم في بداية السباق لكني بقيت في الإيقاع وعندما حانت الفرصة وعندما وجدت اللحظة المناسبة للقيام بذلك، فعلت ما يجب القيام به".

واحتفظ بوغاتشار بفارق 4.13 دقيقة في الترتيب العام عن منافسه المباشر الدنماركي يوناس فينغيغارد الذي كافح لتعويض تأخره في بداية السباق اثر سقوط جماعي.

ويخلد الدراجون الى الراحة الاثنين قبل انطلاق المرحلة السادسة عشر الثلاثاء في جبال الألب.

الخمسة الاوائل في المرحلة الخامسة عشرة:

1 البلجيكي تيم ويلينس اجتاز مسافة 169.3 كلم في زمن 3.34.09 ساعة

2 البلجيكي فيكتور كامبينارتس بفارق 1.28 دقيقة

3 الفرنسي جوليان الافيليب بفارق 1.36 دقيقة

4 البلجيكي فاوت فان ايرت بفارق 1.36 د

5 الفرنسي اكسل لورانس بفارق 1.36 د

الخمسة الاوائل في الترتيب العام:

1 السلوفيني تادي بوغاتشار 44.20.54 ساعة

2 الدنماركي يوناس فينغيغارد بفارق 4.13 د

3 الألماني فلوريان ليبوفيتس بفارق 7.53 د

4 البريطاني أوسكار أونلي بفارق 9.18 د