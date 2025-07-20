غشتاد : توّج الكازاخستاني ألكسندر بوبليك، المصنّف 34 عالميا، الاحد بلقبه الاول على الملاعب الترابية وذلك بفوزه في نهائي دورة غشتاد السويسرية لكرة المضرب (250 نقطة) على الأرجنتيني خوان مانويل سيروندولو 6 4 و4 6 و6 3.

وتخللت مسيرة بوبليك الفوز على الملاعب العشبية (هاله 2023 و2025) والصلبة (مونبلييه 2022 و2024 وأنتويرب 2023)، من دون أن ينجح في تحقيق ذلك على الملاعب الترابية أو حتى أن يبلغ نهائي احدى الدورات قبل تكريسه في النسخة الحالية من غشتاد.

قال بوبليك "هذا لقبي السادس، وقد لعبت ضدّ أبرز النجوم، لكن هذه المباراة النهائية ستبقى في ذاكرتي كواحدة من أصعب المباريات التي خضتها على الإطلاق"، مضيفا "كانت تجربة عصيبة".

نجح في التغلب على الشقيق الأصغر للاعب فرانشيسكو (26 عاما)، المتخصص في الملاعب الترابية والذي لم يصل إلى نهائي احدى دورات اللاعبين المحترفين منذ فوزه بلقب كوردوبا عام 2021، علما ان ابن الـ 23 عاما اطاح في الدور نصف النهائي بالنروجي كاسبر رود أحد أبرز المرشحين لإحراز لقب غشتاد.

اعتمد بوبليك على قوة ارسالاته وضرباته ليهيمن على المجموعة الأولى 6 4، قبل أن يفقد رباطة جأشه في الثانية التي خسرها لصالح منافسه بالنتيجة ذاتها، حيث عمد إلى تحطيم مضربه بالأرض.

استعاد الكازاخستاني المبادرة في المجموعة الثالثة التي فاز بها 6 3 وحسم اللقاء لصالحه.

منذ بداية العام يظهر بوبليك بمستوى جيد، ففاز الشهر الماضي بلقبه الثاني في هاله ووصل إلى ربع نهائي بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الاربع الكبرى، حين خسر أمام الإيطالي يانيك سينر المصنف الاول عالميا والمتوج أخيرا بلقب بطولة ويمبلدون التي خرج منها الكازاخستاني من الدور الأول.